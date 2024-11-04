НОВОСТИПроисшествия

Прокуратура приостановила работу частного дома престарелых в Барнауле

В учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности

04 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Старая женщина / Фото: Danie Franco / unsplash.com
Старая женщина / Фото: Danie Franco / unsplash.com

В Барнауле прокуратура приостановила работу частного пансионата для пожилых людей на бульваре 9 Января, сообщают "Вести Алтай".

Проверка показала, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности. На момент проверки здесь находилось 55 постояльцев, включая инвалидов, размещенных на третьем, верхнем этаже здания, что затрудняло их эвакуацию в случае ЧП. К тому же коридоры в здании были искусственно сужены, подвал захламлен, а сигнализация работала не везде.

По данным издания, официально пансионатом управляет фирма "Гармония". Но по факту учреждение входит в скандально известную сеть "Рэмели", на дома престарелых которой неоднократно поступали жалобы в разных регионах страны.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Юрий

09:49:58 04-11-2024

Почему слово" бульвар" написано с срочной буквы? Это название улицы- улица " Бульвар 9 января"

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:44 06-11-2024

Юрий (09:49:58 04-11-2024) Почему слово" бульвар" написано с срочной буквы? Это названи... брешешь. нет такого названия улица " Бульвар 9 января", есть просто бульвар 9 января.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:23 04-11-2024

Хорошо. А стариков, интересно, куда?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

13:00:10 04-11-2024

только государственные учреждения могут обеспечить достойный уровень жизни и обслуживания проживающих в интернатах-частник видит только выгоду.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:51 04-11-2024

Подскажите ХОРОШИЙ пансионат, где старику с деменцией будет комфортно, где он будет жить, а не влачить нищее существование, лишь бы за него платили? Пока тянем своего старика, но силы и нервы на исходе, времени нет, а с работы увольняться, так без денег останемся... нужен план Б.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:13 04-11-2024

Гость (13:12:51 04-11-2024) Подскажите ХОРОШИЙ пансионат, где старику с деменцией будет ... Нет таких
Везде нажива

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров