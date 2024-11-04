Прокуратура приостановила работу частного дома престарелых в Барнауле

В учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности

04 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Старая женщина / Фото: Danie Franco / unsplash.com

В Барнауле прокуратура приостановила работу частного пансионата для пожилых людей на бульваре 9 Января, сообщают "Вести Алтай".

Проверка показала, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности. На момент проверки здесь находилось 55 постояльцев, включая инвалидов, размещенных на третьем, верхнем этаже здания, что затрудняло их эвакуацию в случае ЧП. К тому же коридоры в здании были искусственно сужены, подвал захламлен, а сигнализация работала не везде.

По данным издания, официально пансионатом управляет фирма "Гармония". Но по факту учреждение входит в скандально известную сеть "Рэмели", на дома престарелых которой неоднократно поступали жалобы в разных регионах страны.