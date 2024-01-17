Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшим на жителей Белгорода
Речь идет о 17-летнем уроженце Азербайджана
17 января 2024, 18:48, ИА Амител
Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним азербайджанцем, которого задержали за нападения на прохожих в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", – сообщили в прокуратуре.Напомним, что 16 января в соцсетях жители Белгорода опубликовали видео, на котором группа подростков избивала прохожих. После дебоша несколько человек попали в больницу с серьезными травмами. Пятеро из шести подростков уже задержаны и публично приносят извинения за свой поступок.
18:55:43 17-01-2024
Гнать их всех отсюда.
20:56:02 17-01-2024
Это не первая подобная акция по городам России и требует расследования в масштабе страны. Здесь чувствуется координация в проведении по России подобных акций не только диаспоры, но и представителей правящего режима, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.
07:09:33 18-01-2024
Мало того что это азербайджанец из Харькова полтора года как переехавший в Россию, так еще и заднеприводный. И вырусей еще привлек к своим занятиям…. Вообще мрак…
08:08:40 18-01-2024
Как бы он не получил гражданство, отсидеть должен. А отсидит, можно обменять, он же хотел быть за бандеровцев
08:50:25 18-01-2024
Гнать этих чурок к себе, обозрели совсем!