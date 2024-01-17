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Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшим на жителей Белгорода

Речь идет о 17-летнем уроженце Азербайджана

17 января 2024, 18:48, ИА Амител

Паспорт / Фото: amic.ru
Паспорт / Фото: amic.ru

Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним азербайджанцем, которого задержали за нападения на прохожих в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", – сообщили в прокуратуре.Напомним, что 16 января в соцсетях жители Белгорода опубликовали видео, на котором группа подростков избивала прохожих. После дебоша несколько человек попали в больницу с серьезными травмами. Пятеро из шести подростков уже задержаны и публично приносят извинения за свой поступок.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гена

18:55:43 17-01-2024

Гнать их всех отсюда.

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Гость

20:56:02 17-01-2024

Это не первая подобная акция по городам России и требует расследования в масштабе страны. Здесь чувствуется координация в проведении по России подобных акций не только диаспоры, но и представителей правящего режима, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.

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Гость

07:09:33 18-01-2024

Мало того что это азербайджанец из Харькова полтора года как переехавший в Россию, так еще и заднеприводный. И вырусей еще привлек к своим занятиям…. Вообще мрак…

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Гость

08:08:40 18-01-2024

Как бы он не получил гражданство, отсидеть должен. А отсидит, можно обменять, он же хотел быть за бандеровцев

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Гость

08:50:25 18-01-2024

Гнать этих чурок к себе, обозрели совсем!

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