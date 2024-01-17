Что известно о банде подростков в Белгороде, которая жестоко избивала русских
Они гуляли по городу и снимали на видео, как избивали случайных прохожих
17 января 2024, 14:50, ИА Амител
16 января в социальных сетях жители Белгорода опубликовали видео, на которых группа подростков избивала прохожих и выкрикивала цитаты из сериала "Слово пацана". После дебоша банды несколько человек попали в больницу с серьезными травами. Историей моментально заинтересовалась полиция, Следственный комитет и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пятеро из шести подростков уже задержаны и публично приносят извинения за свой поступок. Разбираемся, что случилось, а также при чем здесь популярный сериал "Слово пацана".
Зачем банда избивала прохожих?
Прохожих в Белгороде избивали и унижали ради видеороликов, которые затем размещали в соцсетях. Судя по кадрам, нападали подростки на прохожих, знакомых и иностранцев. Банда состояла из шести человек. Они ругались матом и били людей по лицу, валили их на землю и унижали. Видео подростки выкладывали в социальные сети. Судя по всему, хулиганы вдохновились нашумевшим сериалом "Слово пацана", поэтому искали среди прохожих "чушпанов". Всего от действий банды пострадало несколько человек.
Как на ситуацию отреагировали правоохранительные органы?
В СУ СКР по Белгородской области возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти и вражды. К разбирательству моментально подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовики попросили потерпевших и свидетелей нападений как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти бандитов.
После изучения видеозаписей белгородская полиция менее чем за сутки установила личности фигурантов и сейчас принимает меры к их задержанию. Как пишут белгородские СМИ, трое подростков, терроризировавших прохожих, имеют судимость.
Прокомментировал резонансные избиения подростков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем", – написал губернатор.
По его словам, допустить повторения подобных противоправных действий нельзя. Произошедшее в Белгороде является наглядным доказательством того, что в России нужно как можно скорее принять закон о треш-стримах.
Кто участвовал в избиении прохожих?
Личности пятерых из шести хулиганов уже установлены. По данным "Базы", лидер банды, 17-летний Амиль Г., оказался уроженцем Украины. Он переехал в Белгородскую область из Харькова и получил российское гражданство лишь в 2022 году. С тех пор учился в московском городском открытом колледже.
Также следователи задержали 19-летнего Дениса Губина, 17-летнего Владислава Б., 17-летнего Артема К. и 17-летнего Юрия Т. Еще один участник банды, 18-летний Денис Стрекалов, находится в розыске.
На задержанных возбудили дела по статьям "Покушение на убийство" и "Разжигание розни".
Кстати, двое из задержанных уже извинились. Видео опубликовали в Telegram-канале Readovka. На нем 17-летний парень извинился перед "всем русским народом" за избиения и оскорбления. Как сообщает источник издания, кадры сделали в отделе полиции, куда доставили одного из фигурантов громкого дела. Также указано, что ранее молодой человек уже фигурировал в двух других уголовных делах.
Что известно о пострадавших?
Данных немного. Как пишет "Бел.ru", один из мужчин, которого банда била по лицу, находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала его дочь.
По словам девушки, один из подростков ударил ее отца. После этого пострадавшему была произведена трепанация черепа. Белгородка пишет, что ее отец может остаться инвалидом.
"Умоляю вас, помогите нам", – заявила девушка.
О чем сериал "Слово пацана"?
"Слово пацана" – это российский криминальный сериал, который снял режиссер Жора Крыжовников ("Горько!", "Лед 2") на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х". Сериал рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Работу Крыжовникова пытались запретить, но криминальная драма пользуется большой популярностью у зрителей.
14:59:47 17-01-2024
На зону их. Отчушпунить и к параше.
15:00:42 17-01-2024
Влепить по полной программе и в колонию строго режима. Чудо-режиссера этого тупого сериала и всех, кто этому способствовал, туда же.
02:09:20 18-01-2024
Гость (15:00:42 17-01-2024) Влепить по полной программе и в колонию строго режима. Чудо-... Сериал запретить!Вчера шел с работы в сслед-стоять чушпан!Ладно,остановился...3-е в тяжелом состоянии,2-е убежали.Полиция задержала всех...Насмотрелись сериала,старшему-21.Мне 39,я МС по боксу,а если обычный человек,могли бы и прибить.Так-то.
02:49:24 18-01-2024
Гость (15:00:42 17-01-2024) Влепить по полной программе и в колонию строго режима. Чудо-... Одного пособия для начинающих гопников мало (бригада),идиеты, ещё одно сняли,куда мир катится????
15:05:09 17-01-2024
Вот сами они чушпаны и есть
15:19:38 17-01-2024
"Не убивай брат! Не брат ты мне,гнида черножопая!" (х\ф "Брат")
15:22:53 17-01-2024
почитал фамилии и имена. получается все русские. один только Амиль Г ? как так то ? русские ходят и кричат -эй ты русский иди сюда ? поясните кто ни будь. что происходит.
18:52:52 17-01-2024
Гость (15:22:53 17-01-2024) почитал фамилии и имена. получается все русские. один только... выход страха в приграничной территории
21:56:37 17-01-2024
Гость (15:22:53 17-01-2024) почитал фамилии и имена. получается все русские. один только... Где ты в Белгороде русских видел? Большинство какелы с гражданством РФ!
15:36:38 17-01-2024
Один на один любой из них точно зассыт, только кодлой способны одного месить. А если они ко всему этому еще примешивали ненависть по национальному признаку - то тут наказание должно быть уже совсем другое, намного более жесткое.
15:44:47 17-01-2024
Аминь то точно вылитый хохол.
16:10:28 17-01-2024
Отрубить руки и на украину выкинуть.
16:11:42 17-01-2024
В 17 веке татары выкалывали некоторым пленным хохлам глаза и отпускали.
16:26:50 17-01-2024
А еще недавно некоторые гоблины в комментариях рассказывали нам о своей безграничной любви к "слову чушпана" и об абсолютной безвредности этой чернухи...
17:49:24 17-01-2024
и в чем жесткость принятых мер? их пожурили? они все уже дома? кто задержан? кому мера пресечения заключение под стражу избрана?
21:06:20 17-01-2024
Гость (17:49:24 17-01-2024) и в чем жесткость принятых мер? их пожурили? они все уже дом... Они же извинились.
18:54:19 17-01-2024
както посуровее нужно к этому дурацкому сериалу. уже кругом эти группировки с первоклашек начиная
19:10:12 17-01-2024
Простите, какие ЭТО подростки?????
19:31:58 17-01-2024
Интересно! Человеку сделали операцию (трепанацию) а это серьёзно, а они дома гуляют, да у нас кого то могут прятать за менее серьёзное нарушение. Представьте что избили бы кого из шишек что бы было.
20:05:09 17-01-2024
А просто закопать их нельзя? И сказать, что самозакопались. Или привлечь родителей за то, что это они своих выродков за их же проступки закопали. Родителей при этом стерилизовать.
20:55:21 17-01-2024
Опять то же самое. Простите, больше не буду и пускай дальше гуляют. За такое только за решётку надолго, тем более что есть тяжкий вред здоровью людям, да ещё и нанесённый группой отморозков.
21:31:07 17-01-2024
"драма пользуется большой популярностью у зрителей.. " - у каких?
12:46:25 18-01-2024
Не смотрел этот сериал, потому как сам прошёл через 80-90. Эти чушки, ссыкливые, жалкая пародия. Настоящие пацаны просто так не мутузили всех подряд и не извинялись потом.
14:20:21 18-01-2024
У каждого должен быть свой дом.