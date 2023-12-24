Прокуратура проверяет информацию о задержке рейсов в барнаульском аэропорту

Сотрудники ведомства контролируют задержку рейсов, которая длится более пяти часов

24 декабря 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Прокуратура осуществляет надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В международном аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту вылета допущена задержка выполнения рейсов авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии" в г. Москву, "Норд Винд" – в г. Санкт-Петербург продолжительностью более пяти часов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что надзорные мероприятия также осуществляются и в других сибирских аэропортах, где тоже задержаны рейсы.

В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.