Несколько самолетов из Барнаула в Москву задержали из-за тумана
Пассажиры в Домодедово тоже до сих пор ожидают вылета
24 декабря 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Несколько рейсов из Барнаула в Москву задержали из-за тумана. Об этом сообщает онлайн-табло барнаульского аэропорта и московского аэропорта Домодедово.
Подписчики сообщества "Вкурсе22" в социальных сетях рассказали о том, что некоторые рейсы переносили несколько раз, в результате люди до сих пор ожидают вылета.
Отметим, что также из Москвы по расписанию не вылетели самолеты в Новосибирск, Омск и Иркутск.
Ранее синоптики предупреждали о том, что в Алтайском крае возможен туман.
11:29:07 24-12-2023
Летайте самолетами Аэрофлота!!!
12:00:20 24-12-2023
В октябре из-за такого же тумана выпускали самолёты после 12 часов. Потому что из Москвы всех отправляли в Н-ск, потом они летели в Барнаул.