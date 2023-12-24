Несколько самолетов из Барнаула в Москву задержали из-за тумана

Пассажиры в Домодедово тоже до сих пор ожидают вылета

24 декабря 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько рейсов из Барнаула в Москву задержали из-за тумана. Об этом сообщает онлайн-табло барнаульского аэропорта и московского аэропорта Домодедово.

Подписчики сообщества "Вкурсе22" в социальных сетях рассказали о том, что некоторые рейсы переносили несколько раз, в результате люди до сих пор ожидают вылета.

Отметим, что также из Москвы по расписанию не вылетели самолеты в Новосибирск, Омск и Иркутск.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в Алтайском крае возможен туман.