Прокуратура проверяет нарушения на лодочной переправе в алтайском селе

До 23 августа местные власти собираются восстановить проезд к Оби

20 августа 2024, 17:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура проверят нарушения на лодочной переправе села Иня Шелаболихинского района Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у жителей Ини нет транспортного сообщения с другим берегом Оби. По этой причине у местных возникли проблемы с получением медицинской помощи. Кроме того, они жаловались на завышенную цену переправы через реку. Прокурор региона Антон Герман поручил проверить исполнение законодательства и при выявлении нарушений принять меры.

Как рассказали в районной администрации, дожди размыли дорогу к Оби в Ине. До 23 августа сельсовет восстановит проезд. Говоря о цене переправы власти отметили, что ее обслуживает частный перевозчик, а контролирует сельсовет. Ее стоимость составляет 250 рублей. Сейчас прокуратура проверяет данные о завышении стоимости.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края уточнили, что в фельдшерско-акушерском пункте Ини нет медика. Первичную помощь по графику оказывают терапевт и педиатр. Остальную же предоставляют в Шелаболихинской ЦРБ, а экстренную — бригады скорой Павловской ЦРБ. Их направляют в село через лодочную переправу. Неотложную же оказывают врачи Тальменской ЦРБ, при наличии проезда.