Опубликованы фото парня и девушки, потерявшихся на алтайской горе Синюха

Следственный комитет показал местность, где уже третьи сутки идут поиски

20 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Двое молодых людей пропали в Алтайском крае / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух молодых людей в районе горы Синюха в Курьинском районе, сообщает региональный СК.

Напомним, 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые накануне решили подняться на гору Синюху, ищут с 18 августа. На связь с родными последний раз они вышли 17 августа. Пропавших пытаются найти при помощи коптеров и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором.

"Днем 17 августа пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха для совместного проведения досуга. Около 17:00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - рассказали в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Криминальных следов обнаружено не было, в том числе следов борьбы и волочения.

В поисках участвуют правоохранители, спасатели, волонтеры, местные жители. Дополнительно сегодня на место происшествия направлены кинологические расчеты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8 (385-75) 22355, 22533 или 112.