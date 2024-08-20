Опубликованы фото парня и девушки, потерявшихся на алтайской горе Синюха
Следственный комитет показал местность, где уже третьи сутки идут поиски
20 августа 2024, 16:40, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух молодых людей в районе горы Синюха в Курьинском районе, сообщает региональный СК.
Напомним, 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые накануне решили подняться на гору Синюху, ищут с 18 августа. На связь с родными последний раз они вышли 17 августа. Пропавших пытаются найти при помощи коптеров и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором.
"Днем 17 августа пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха для совместного проведения досуга. Около 17:00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - рассказали в ведомстве.
На месте работает следственно-оперативная группа. Криминальных следов обнаружено не было, в том числе следов борьбы и волочения.
В поисках участвуют правоохранители, спасатели, волонтеры, местные жители. Дополнительно сегодня на место происшествия направлены кинологические расчеты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8 (385-75) 22355, 22533 или 112.
16:58:15 20-08-2024
Сколько лет-то этим "восходителям"? Заблудиться на Синюхе можно, только если свернуть с тропы и ломиться через дикие заросли. Но зачем? А вот если детки, взобравшись наверх, решили полазить по скальным вершинам, то оттуда навернуться в ущелье - дважды два!
17:14:30 20-08-2024
Гость (16:58:15 20-08-2024) Сколько лет-то этим "восходителям"? Заблудиться на Синюхе мо... Это как так вдвоем навернуться в ущелье?
09:31:46 21-08-2024
Гость (16:58:15 20-08-2024) Сколько лет-то этим "восходителям"? Заблудиться на Синюхе мо... Да уже нашли бы, так скал-то раз два и обчелся.
17:09:59 20-08-2024
Подъём в 17 вечера? А где родственники были?
17:25:43 20-08-2024
Гость (17:09:59 20-08-2024) Подъём в 17 вечера? А где родственники были? ... На синюху с 17 часов до сумерек и подняться и спуститься можно успеть и ещё времени много останется
18:33:07 20-08-2024
Гость (17:25:43 20-08-2024) На синюху с 17 часов до сумерек и подняться и спуститься мож... Не скажите. Мы на Чемале примерно также ходили на ближайшую вершину. Подняться, поднялись, а спускались уже в сумерках без тропы, так как ее было совсем не видно сверху. Но нас было двое спортивных парней, спустились без особых проблем. С девушкой вряд ли бы так получилось.
17:15:51 20-08-2024
Там заблудиться очень легко в сумерках или темноте. Как их искать, когда такие территории? Только с воздуха. Будем надеяться, что заблудились и ждут помощи!
18:15:33 20-08-2024
скорей всего и в живых уж нет. там волки, обрывы, ущелья. наверняка у нерадивых родителей сперли выпивку и пошли. итог - печальнейший. И к слову - на Синюху и обратно подъем группой по самой безопасной тропе - СУТКИ минимум туда и обратно для неподготовленных туристов. На этих тощих посмотрите.... Мы вот в молодости студентами с проводником утром в 7 пошли из Колывани и ночью в 4 (!!) утра только вернулись
21:34:40 20-08-2024
Гость (18:15:33 20-08-2024) скорей всего и в живых уж нет. там волки, обрывы, ущелья. на... Один за час забежал в 42 года. Когда спускался, многие удивлялись, кого обгонял. Но в 19 я бы минут за 40 забежал
13:41:32 21-08-2024
Вы говорите только про подъем, да, два часа при хорошей физ. подготовке. А до подножия еще дойти надо от озера, это несколько километров по прямой. И да, в пять вечера это делать конечно нельзя. И там, кстати , еще медведи смелые ходят, очень даже не редкость, ну это если с тропы сойти.
09:33:24 21-08-2024
Гость (18:15:33 20-08-2024) скорей всего и в живых уж нет. там волки, обрывы, ущелья. на... С мамой пенсионеркой - 2,5 часа от ручья подъем, спуск столько же, колени сильно разболелись у нее.
12:23:44 21-08-2024
Гость (18:15:33 20-08-2024) скорей всего и в живых уж нет. там волки, обрывы, ущелья. на...
какие сутки? вы там привалы часовые делали?
21:44:30 20-08-2024
Мы, 2 здоровых мужика спускались с Синюхи больше 2-х часов. С перекуром у Святого ключа. Устали очень. А подниматься вообще несколько часов. В 17 часов выходить на подъём было неразумно.
23:07:10 20-08-2024
Гость (18:15:33 20-08-2024) скорей всего и в живых уж нет. там волки, обрывы, ущелья. на... Не надо писать такое, если нет достоверной информации. Не было у них алкоголя. И у родителей тоже не было. Это очень приличная семья, я давно их знаю. И на Синюху подъём ну никак не сутки. Два, два с половиной часа.
12:41:42 21-08-2024
Гость (23:07:10 20-08-2024) Не надо писать такое, если нет достоверной информации. Не бы...
14:26:18 21-08-2024
Гость (21:44:30 20-08-2024) Мы, 2 здоровых мужика спускались с Синюхи больше 2-х часов. ... Два скуфа вы потому что. А эти худые - им гораздо проще подняться.
21:30:00 21-08-2024
Где на Синюхе можно заблудиться? Это только если мозги не варят совсем.
06:38:47 22-08-2024
Гость (21:30:00 21-08-2024) Где на Синюхе можно заблудиться? Это только если мозги не ва...
Да у нас скоро в Мизюлинской роще будут блудить. Ну, мозги вообще же не варят.