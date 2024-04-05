Прокуратура проводит проверку после наезда грузовика на школьника в Барнауле

Мальчик вышел из школьного автобуса, подошел к пешеходному переходу и резко побежал через дорогу, не убедившись, что его пропускают

05 апреля 2024, 19:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Прокуратура начала проверку по факту наезда грузовика на школьника в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла в поселке Борзовая Заимка на улице Ржевской. По предварительной информации, мальчик вышел из школьного автобуса, подошел к пешеходному переходу и резко побежал через дорогу, не убедившись, что его пропускают. В результате ребенок оказался под колесами грузовика. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Проверка проводится по поручению прокурора Антона Германа. Сотрудники ведомства выяснят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения при перевозке школьников, причин и условий, способствовавших происшествию.