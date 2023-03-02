Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с автобусом в Алтайском крае
В результате аварии погибли два человека
02 марта 2023, 09:30, ИА Амител
В Алтайском крае прокуратура проводит проверку в связи со смертельным ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в ведомстве.
Напомним, авария случилась 2 марта на 267-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск, там столкнулись грузовик и следовавший в Казахстан автобус.
Телеграм-канал "Инцидент Рубцовск" писал, что в результате происшествия погибли два человека и трое ранены.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом", – говорится в сообщении.
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