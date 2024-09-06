Прокуратура разбирается с забором на берегу Катуни в Республике Алтай

В отношении хозяйки земельного участка возбудили административное дело

06 сентября 2024, 11:26, ИА Амител

Забор на берегу Катуни / Фото: t.me/altaygov

Прокуратура Республики Алтай провела проверку после сообщений о строительстве забора на берегу Катуни в поселке Турбаза Юность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что участком владеет жительница Горно-Алтайска, а располагается он на береговой линии реки. В соответствии с Водным кодексом РФ земля у берега должна находиться в общем пользовании, пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила в соответствующие ведомства запрос на то, чтобы изъять часть участка, находящуюся на береговой полосе. В отношении собственницы возбудили административное дело о несоблюдении условий обеспечения свободного доступа жителей к водному объекту общего пользования.