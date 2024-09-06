Прокуратура разбирается с забором на берегу Катуни в Республике Алтай
В отношении хозяйки земельного участка возбудили административное дело
06 сентября 2024, 11:26, ИА Амител
Прокуратура Республики Алтай провела проверку после сообщений о строительстве забора на берегу Катуни в поселке Турбаза Юность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что участком владеет жительница Горно-Алтайска, а располагается он на береговой линии реки. В соответствии с Водным кодексом РФ земля у берега должна находиться в общем пользовании, пояснили в ведомстве.
Прокуратура направила в соответствующие ведомства запрос на то, чтобы изъять часть участка, находящуюся на береговой полосе. В отношении собственницы возбудили административное дело о несоблюдении условий обеспечения свободного доступа жителей к водному объекту общего пользования.
11:36:26 06-09-2024
Это правильно! Дельцов много развелось!
11:48:38 06-09-2024
Передел начался.
11:52:10 06-09-2024
Давно пора с такими разобраться, а то всё перегородили к реке не подойти!
11:54:12 06-09-2024
и при этом не кого не заинтересовало как эта земля,в нарушении Кодекса,оказалась в собственности этой гражданки
12:03:18 06-09-2024
С СНТ Связист в Калиновке прокуратура не могла бы разобраться? На каком основании с помощью шлагбаума ограничили свободный доступ жителей к водному объекту общего пользования?
12:11:55 06-09-2024
Гость (12:03:18 06-09-2024) С СНТ Связист в Калиновке прокуратура не могла бы разобратьс... А в рассказихе? Там берег захвачен и всем побоку
12:08:48 06-09-2024
ой, кто-то дал команду фас? А слабо просто проплыть по рекам и посмотреть на заборы? Все эти заказные одноразовые акции разджражают людей.
12:24:05 06-09-2024
Прокуратура не знает, как природный водоём озеро Пионерское на Булыгино, отошло депутату?
И доступ к водоёму платный
15:58:15 06-09-2024
А посмотрите что творят на озере Ая , все огородили, людям местным жителям не пройти к водоему , тоже все захватили , если местные власти не могут справиться с этой проблемой, можно будет Быстрыкину отправить фото видео 🎞️ и тогда зашевелятся, а на чертов палец проезд поставили , как соловей разбойник работают , там Елена прекрасная есть такая отвечает за безопасность, уазики замучаные отправляет туда , что опыта у вадилей молодых нет и техника не соответствует безопасности по экстремальным дорогам, там МЧС должны находиться, а проезд должен бесплатным быть , налоги не платят , все торговые точки налоги не платят , просто ужас какой-то, вот так и Россию и обворовали