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Прокуратура разбирается с забором на берегу Катуни в Республике Алтай

В отношении хозяйки земельного участка возбудили административное дело

06 сентября 2024, 11:26, ИА Амител

Забор на берегу Катуни / Фото: t.me/altaygov
Забор на берегу Катуни / Фото: t.me/altaygov

Прокуратура Республики Алтай провела проверку после сообщений о строительстве забора на берегу Катуни в поселке Турбаза Юность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что участком владеет жительница Горно-Алтайска, а располагается он на береговой линии реки. В соответствии с Водным кодексом РФ земля у берега должна находиться в общем пользовании, пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила в соответствующие ведомства запрос на то, чтобы изъять часть участка, находящуюся на береговой полосе. В отношении собственницы возбудили административное дело о несоблюдении условий обеспечения свободного доступа жителей к водному объекту общего пользования.

Туризм Нарушения Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

11:36:26 06-09-2024

Это правильно! Дельцов много развелось!

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Гость

11:48:38 06-09-2024

Передел начался.

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Гость

11:52:10 06-09-2024

Давно пора с такими разобраться, а то всё перегородили к реке не подойти!

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гость

11:54:12 06-09-2024

и при этом не кого не заинтересовало как эта земля,в нарушении Кодекса,оказалась в собственности этой гражданки

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Гость

12:03:18 06-09-2024

С СНТ Связист в Калиновке прокуратура не могла бы разобраться? На каком основании с помощью шлагбаума ограничили свободный доступ жителей к водному объекту общего пользования?

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Гость

12:11:55 06-09-2024

Гость (12:03:18 06-09-2024) С СНТ Связист в Калиновке прокуратура не могла бы разобратьс... А в рассказихе? Там берег захвачен и всем побоку

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Гость

12:08:48 06-09-2024

ой, кто-то дал команду фас? А слабо просто проплыть по рекам и посмотреть на заборы? Все эти заказные одноразовые акции разджражают людей.

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Гость

12:24:05 06-09-2024

Прокуратура не знает, как природный водоём озеро Пионерское на Булыгино, отошло депутату?
И доступ к водоёму платный

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Владимир

15:58:15 06-09-2024

А посмотрите что творят на озере Ая , все огородили, людям местным жителям не пройти к водоему , тоже все захватили , если местные власти не могут справиться с этой проблемой, можно будет Быстрыкину отправить фото видео 🎞️ и тогда зашевелятся, а на чертов палец проезд поставили , как соловей разбойник работают , там Елена прекрасная есть такая отвечает за безопасность, уазики замучаные отправляет туда , что опыта у вадилей молодых нет и техника не соответствует безопасности по экстремальным дорогам, там МЧС должны находиться, а проезд должен бесплатным быть , налоги не платят , все торговые точки налоги не платят , просто ужас какой-то, вот так и Россию и обворовали

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