В Горном Алтае владельцам турбаз запретили ограждать Катунь

Это препятствует свободному доступу граждан и диких животных к водному объекту общего пользования, отметили в управлении Генпрокуратуры по СФО

16 июня 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай прокуратура обязала лесопользователей исключить ограждения для свободного доступа к реке Катунь, сообщили в управлении Генпрокуратуры по СФО.

По данным прокурорских проверок, 29 владельцев турбаз поставили ограждения общей протяженностью более 10 км на лесных участках в водоохранной зоне Катуни, что создает "препятствия для свободного доступа граждан и диких животных к водному объекту общего пользования".

"По фактам выявленных нарушений природоохранным прокурором внесены четыре представления, направлены в суд 25 исковых заявлений о демонтаже ограждений на лесных участках, из которых 21 рассмотрено и удовлетворено, по четырем искам дела прекращены в связи с добровольным устранением нарушений", – рассказали в ведомстве.

19 владельцев турбаз уже убрали 6,3 тыс. метров ограждений, а исполнение судебного решения в отношении оставшихся 10 нарушителей взяла на контроль прокуратура региона.