Прокуратура устанавливает причину пожара на складе в Барнауле

На месте работает представитель ведомства

24 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Горящий склад / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Прокуратура разбирается в причинах пожара на складе в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор. Причины и условия произошедшего устанавливаются, идет тушение огня", – сказано в сообщении.

Если для этого будут основания, ведомство отреагирует.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. К месту тушения едет пожарный поезд.