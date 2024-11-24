Прокуратура устанавливает причину пожара на складе в Барнауле
На месте работает представитель ведомства
24 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
Горящий склад / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Прокуратура разбирается в причинах пожара на складе в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор. Причины и условия произошедшего устанавливаются, идет тушение огня", – сказано в сообщении.
Если для этого будут основания, ведомство отреагирует.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. К месту тушения едет пожарный поезд.
03:53:00 25-11-2024
Требования пожарной безопасности к складским, торговым и производственным помещениям с тысячами квадратных метров должны быть на особом прокурорском контроле, а не ограничиваться выдачей предписания пожарного инспектора.
09:55:42 25-11-2024
Предписания пожарного инспектора не имеют силу закона?
11:43:11 25-11-2024
dok_CФ (09:55:42 25-11-2024) Предписания пожарного инспектора не имеют силу закона?... По закону за пожарную безопасность в компании отвечает её руководитель, а также собственник здания, в котором находится организация.