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Прокуратура устанавливает причину пожара на складе в Барнауле

На месте работает представитель ведомства

24 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Горящий склад / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Горящий склад / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Прокуратура разбирается в причинах пожара на складе в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор. Причины и условия произошедшего устанавливаются, идет тушение огня", – сказано в сообщении.

Если для этого будут основания, ведомство отреагирует.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. К месту тушения едет пожарный поезд.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

03:53:00 25-11-2024

Требования пожарной безопасности к складским, торговым и производственным помещениям с тысячами квадратных метров должны быть на особом прокурорском контроле, а не ограничиваться выдачей предписания пожарного инспектора.

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dok_CФ

09:55:42 25-11-2024

Предписания пожарного инспектора не имеют силу закона?

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Гость

11:43:11 25-11-2024

dok_CФ (09:55:42 25-11-2024) Предписания пожарного инспектора не имеют силу закона?... По закону за пожарную безопасность в компании отвечает её руководитель, а также собственник здания, в котором находится организация.

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