Прокуратура утвердила обвинение экс-главе барнаульского "Жилфонда"
Ей грозит до десяти лет тюрьмы
23 сентября 2024, 20:25, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Людмилы Авдюхиной, бывшей главы барнаульского "Жифлонда". Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
По версии следователей, в 2021-2022 годах Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения похитила деньги у 22 граждан, которые хотели купить жилье. Еще девять потерпевших передали ей средства якобы для участия в инвестиционных проектах. Общая сумма ущерба превысила 121 млн рублей.
После совершения противоправных действий в декабре 2022 года обвиняемая покинула территорию страны. Как сообщалось ранее, ее задержали в Аргентине. В рамках международного сотрудничества женщину вернули в РФ для уголовного преследования.
Авдюхину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
20:29:09 23-09-2024
на кол
23:54:04 23-09-2024
сейчас назначат 5 лет, а он уж 2 года отсидела. потом хорошее поведение, 2-3 концерта для зэчек с патриотическими песнями - и УДО
08:30:20 24-09-2024
Журналисты, раскройте тему - а где деньги-то? Как в Аргентину вывезли 120 млн рублей?
В новосях было, что Жилфонд пострадавшим выплатил
09:29:20 24-09-2024
ну тётку одну поймали - черт с ней, а жилфонд то так и работает со своими левыми схемами типа "давайте денюжки у нас полежат"
10:14:13 24-09-2024
Компания Жилфонд внимательно следит за ходом дела. Мы стараемся обеспечить максимальное содействие правоохранительным и судебным органам.
Еще в начале 2023 года ООО “Жилфонд Барнаул” полностью возместило ущерб клиентам агентства, которые потеряли деньги в результате действий Людмилы Авдюхиной. В судебном процессе компания выступает пострадавшей стороной. В интересах следствия и для того, чтобы не создавать возможных препятствий работе суда мы не делимся дополнительными деталями дела и каким-либо мнением о ходе процесса. Просим отнестись к этому с пониманием, давайте вместе дождемся результата.
10:53:52 24-09-2024
Жилфонд (10:14:13 24-09-2024) Просим отнестись к этому с пониманием вы зачем у клиентов деньги забираете и храните у себя в офисе?
10:54:39 24-09-2024
Подождите, мост через барнаулку на Булыгина отремонтируют, дорогу пробьют и заасфальтируют, и начнут вороватых замов в СИЗО пачками возить.
Коррупцию нельзя победить, если тот, кто должен с ней бороться, еë возглавляет.