Прокуратура утвердила обвинение экс-главе барнаульского "Жилфонда"

Ей грозит до десяти лет тюрьмы

23 сентября 2024, 20:25, ИА Амител

Фото пресс-службы прокуратуры Алтайского края

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Людмилы Авдюхиной, бывшей главы барнаульского "Жифлонда". Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По версии следователей, в 2021-2022 годах Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения похитила деньги у 22 граждан, которые хотели купить жилье. Еще девять потерпевших передали ей средства якобы для участия в инвестиционных проектах. Общая сумма ущерба превысила 121 млн рублей.

После совершения противоправных действий в декабре 2022 года обвиняемая покинула территорию страны. Как сообщалось ранее, ее задержали в Аргентине. В рамках международного сотрудничества женщину вернули в РФ для уголовного преследования.

Авдюхину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.