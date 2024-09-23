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Прокуратура утвердила обвинение экс-главе барнаульского "Жилфонда"

Ей грозит до десяти лет тюрьмы

23 сентября 2024, 20:25, ИА Амител

Фото пресс-службы прокуратуры Алтайского края
Фото пресс-службы прокуратуры Алтайского края

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Людмилы Авдюхиной, бывшей главы барнаульского "Жифлонда". Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По версии следователей, в 2021-2022 годах Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения похитила деньги у 22 граждан, которые хотели купить жилье. Еще девять потерпевших передали ей средства якобы для участия в инвестиционных проектах. Общая сумма ущерба превысила 121 млн рублей.

После совершения противоправных действий в декабре 2022 года обвиняемая покинула территорию страны. Как сообщалось ранее, ее задержали в Аргентине. В рамках международного сотрудничества женщину вернули в РФ для уголовного преследования.

Авдюхину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Барнаул Происшествия суд Прокуратура

Комментарии 7

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Гость

20:29:09 23-09-2024

на кол

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Гость

23:54:04 23-09-2024

сейчас назначат 5 лет, а он уж 2 года отсидела. потом хорошее поведение, 2-3 концерта для зэчек с патриотическими песнями - и УДО

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А деньти хде?

08:30:20 24-09-2024

Журналисты, раскройте тему - а где деньги-то? Как в Аргентину вывезли 120 млн рублей?

В новосях было, что Жилфонд пострадавшим выплатил

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гость

09:29:20 24-09-2024

ну тётку одну поймали - черт с ней, а жилфонд то так и работает со своими левыми схемами типа "давайте денюжки у нас полежат"

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Жилфонд

10:14:13 24-09-2024

Компания Жилфонд внимательно следит за ходом дела. Мы стараемся обеспечить максимальное содействие правоохранительным и судебным органам.

Еще в начале 2023 года ООО “Жилфонд Барнаул” полностью возместило ущерб клиентам агентства, которые потеряли деньги в результате действий Людмилы Авдюхиной. В судебном процессе компания выступает пострадавшей стороной. В интересах следствия и для того, чтобы не создавать возможных препятствий работе суда мы не делимся дополнительными деталями дела и каким-либо мнением о ходе процесса. Просим отнестись к этому с пониманием, давайте вместе дождемся результата.

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Гость

10:53:52 24-09-2024

Жилфонд (10:14:13 24-09-2024) Просим отнестись к этому с пониманием вы зачем у клиентов деньги забираете и храните у себя в офисе?

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Гость

10:54:39 24-09-2024

Подождите, мост через барнаулку на Булыгина отремонтируют, дорогу пробьют и заасфальтируют, и начнут вороватых замов в СИЗО пачками возить.
Коррупцию нельзя победить, если тот, кто должен с ней бороться, еë возглавляет.

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