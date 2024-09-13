Людмила Авдюхина останется под арестом до 10 октября 2024 года

13 сентября 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Бывшую главу барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину оставили в СИЗО до 10 октября 2024 года включительно. Заседание по ее делу прошло 11 сентября 2024 года в Центральном районном суде. При этом меру пресечения продлили, чтобы следствие закончило ознакомление с делом и направило его сначала в прокуратуру, а затем дело в суд, рассказал amic.ru адвокат подсудимой Николай Городилов.

"Скорее всего, суд начнется в октябре"

Защита Авдюхиной решением суда осталась не удовлетворена. По словам Городилова, он собирается подавать апелляцию, ведь "следственные действия окончены, доказательства собраны, идет изучение материалов дела, и сейчас еще меньше оснований говорить, что Авдюхина может воспрепятствовать следствию". Адвокат подчеркнул, что сейчас практически отсутствуют какие-либо риски для следствия в случае освобождения Авдюхиной из СИЗО.

Меру пресечения обвиняемой продлили всего на 24 дня, чтобы у прокурора было время принять решение по уголовному делу, отметил Николай Городилов. По его словам, дело Авдюхиной могут уже скоро направить в суд. Вероятно, это произойдет либо уже в сентябре, либо в начале октября, сообщил Городилов.

"Если прокурор утвердит обвинительное заключение, то уголовное дело может быть направлено в суд уже в сентябре, а сам судебный процесс начнется в октябре. По подсудности данное дело подлежит рассмотрению в Индустриальном районном суде", — рассказал адвокат.

Людмила Авдюхина / Фото: скриншот с видео ГУ МВД

Как идет процесс над Авдюхиной?

В прошлый раз Центральный районный суд продлил арест Авдюхиной 27 июня до 16 сентября 2024 года. Тогда основанием для того чтобы оставить подозреваемую в СИЗО было то, что экс-глава "Жилфонда" может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и надавить на потерпевших. Затем защита Авдюхиной решила обжаловать решение суда, заседание прошло в Алтайском краевом суде 19 июля 2024 года, Авдюхину оставили в СИЗО.

После этого стало известно, что против барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд" и Авдюхиной выдвинули новые обвинения – например, предприниматель из Бийска обратился с иском более чем на 16 млн рублей о взыскании задолженности по договорам хранения, неустойки, процентов за использование чужих денег, штрафа и компенсации морального вреда. Суд требование удовлетворил частично. "Жилфонд", в свою очередь, подал встречный иск о признании сделок недействительными, но суд его не удовлетворил. Еще один иск подал барнаулец. Он потребовал вернуть ему более 5,4 млн рублей.

Напомним, по версии следствия Людмила Авдюхина в декабре 2022 года похитила около 150 млн рублей у барнаульского "Жилфонда" и его клиентов. Женщина брала крупные суммы денег у покупателей недвижимости на хранение и для того чтобы передать их продавцам, а также получала деньги для инвестиций в недвижимость. В итоге в отношении Авдюхиной возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всего потерпевшими было признано более 30 жителей Алтайского края. Авдюхина уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года экс-главу "Жилфонда" задержали в Аргентине, куда она приехала в январе 2023-го. После этого Авдюхину экстрадировали в Россию, а 29 февраля передали российской стороне. В Алтайский край подозреваемую доставили в апреле 2024 года. 27 апреля Центральный районный суд отправил Авдюхину в СИЗО до 1 июля.