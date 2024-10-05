Прокуратура запретила водоканалу в Горняке сливать жидкие отходы у домов
Отсутствие альтернативных мест для слива ЖБО не позволяет сливать их в городскую канализацию
05 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Молот правосудия / Фото: unsplash.com
В Горняке в канализационную насосную станцию рядом с жилыми домами сливали жидкие бытовые отходы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, решить проблему удалось через суд.
В ведомстве заявили, что отсутствие альтернативных мест для слива ЖБО не позволяет сливать их в городскую канализацию, поскольку очистные сооружения имеются в 2 км от Горняка. Суд согласился с доводами и обязал местный водоканал прекратить сброс вблизи от многоквартирных домов.
В прокуратуре уточнили, что на данный момент требования прокуроров исполнены в полном объеме.
14:49:58 05-10-2024
так делают ВСЕ жители частного сектора, алё