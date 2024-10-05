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Прокуратура запретила водоканалу в Горняке сливать жидкие отходы у домов

Отсутствие альтернативных мест для слива ЖБО не позволяет сливать их в городскую канализацию

05 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Горняке в канализационную насосную станцию рядом с жилыми домами сливали жидкие бытовые отходы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, решить проблему удалось через суд.

В ведомстве заявили, что отсутствие альтернативных мест для слива ЖБО не позволяет сливать их в городскую канализацию, поскольку очистные сооружения имеются в 2 км от Горняка. Суд согласился с доводами и обязал местный водоканал прекратить сброс вблизи от многоквартирных домов.

В прокуратуре уточнили, что на данный момент требования прокуроров исполнены в полном объеме.

Комментарии 1

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Гость

14:49:58 05-10-2024

так делают ВСЕ жители частного сектора, алё

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