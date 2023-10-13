Прокурор Алтайского края поручил провести проверку после ДТП на Строителей в Барнауле

В происшествии пострадали люди, которые ждали общественный транспорт на остановке

13 октября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после ДТП на проспекте Строителей в Барнауле, в котором автомобиль наехал на остановку с людьми. Как сообщает пресс-служба ведомства, в инциденте пострадали граждане, которые ждали общественный транспорт.

Прокуроры дадут оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения", – подчеркнули в прокуратуре.

Для координации работы на место происшествия выехал прокурор Барнаула – ему также поручили проконтролировать итоговое процессуальное решение.

Напомним, что в Барнауле автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". Точное количество пострадавших пока неизвестно. Предположительно, водителю могло стать плохо во время движения. В районе ДТП образовалась большая пробка.