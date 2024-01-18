Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам тюрьмы
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме
18 января 2024, 21:00, ИА Амител
Телеграм-канал Стрелкова
Прокурор попросил приговорить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.
Напомним, что Стрелкова (также известен под фамилией Гиркин) задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Сам экс-министр свою вину не признает.
06:57:49 19-01-2024
Бей своих, чтоб чужие боялись? Только ельцинское дерьмо, которое до сих пор плавает, неприкасаемо...
10:06:00 19-01-2024
гость (06:57:49 19-01-2024) Бей своих, чтоб чужие боялись? Только ельцинское дерьмо, кот... Это ты про кого? Неужели про самого?
09:28:22 19-01-2024
экс-министра обороны ДНР ----- так никогда и не мог понять какие претензии у Стрелкова. Что не вошли в 2014? Или что ни как Израиль по Палестине?
10:34:35 19-01-2024
маловато за развязывания всего этого