Прокурор: Трепова* получила 132 тысячи рублей при подготовке убийства Татарского

Вину обвиняемая признала частично, поскольку якобы не знала, что в статуэтке была заложена взрывчатка

15 ноября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: ТАСС

Взрывное устройство, которое Дарья Трепова* принесла на вечер с военкором Владленом Татарским, активировали с помощью эстонской сим-карты. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал прокурор в ходе заседания суда.

Как сообщает РИА Новости, в ходе подготовки теракта Трепова* получила 132 тысячи рублей. Их перевели на криптокошелек до 1 апреля 2023 года. Они пошли на билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию, открытки на тему СВО, а также на личные нужды.

Вину обвиняемая признала частично, поскольку якобы не знала, что в статуэтке была заложена взрывчатка.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга