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Прокурор: Трепова* получила 132 тысячи рублей при подготовке убийства Татарского

Вину обвиняемая признала частично, поскольку якобы не знала, что в статуэтке была заложена взрывчатка

15 ноября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Взрывное устройство, которое Дарья Трепова* принесла на вечер с военкором Владленом Татарским, активировали с помощью эстонской сим-карты. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал прокурор в ходе заседания суда.

Как сообщает РИА Новости, в ходе подготовки теракта Трепова* получила 132 тысячи рублей. Их перевели на криптокошелек до 1 апреля 2023 года. Они пошли на билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию, открытки на тему СВО, а также на личные нужды.

Вину обвиняемая признала частично, поскольку якобы не знала, что в статуэтке была заложена взрывчатка.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Происшествия суд Теракт
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Комментарии 7

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Гость

21:20:59 15-11-2023

Она сказала Татарскому,что тот бюст задержала охрана и настояла её принести в зал.Кроме того перед самым взрывом она непрозвольно подняла ладони вроде защиты от взрыва.Всё это есть в записи.

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Гость

05:12:48 16-11-2023

Почему покойника по кличке называют, а не по ФИО?

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Гость

10:44:01 16-11-2023

Гость (05:12:48 16-11-2023) Почему покойника по кличке называют, а не по ФИО?... Он переродился, прошлый банки грабил, а этот герой-военкор!

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Гость

11:08:48 16-11-2023

Гость (05:12:48 16-11-2023) Почему покойника по кличке называют, а не по ФИО?... наверно не заслужил человеческого имени

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Гость

11:14:48 16-11-2023

Гость (11:08:48 16-11-2023) наверно не заслужил человеческого имени... Это ты не заслужил права называться человеком.

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Гость

07:30:35 16-11-2023

132 тысяч -- не дорого. Недавно примерно такая же к жене другого военкора приходила

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Гость

09:31:15 16-11-2023

Да, не знала, и когда пришли ее арестовывать, была в процессе "рвать когти отсюда".

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