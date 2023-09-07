Пролетел несколько метров. Ребенка сбили в Барнауле на пешеходном переходе

Водитель кроссовера на большой скорости врезался в школьника

07 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Кадр из видео

Ребенка сбили на улице Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Авария попала на камеру видеонаблюдения. Момент, когда ребенок вступил на проезжую часть, не зафиксирован, однако запечатлено, как его после удара отбрасывает на несколько метров.

Судя по всему, водитель кроссовера врезался в школьника на большой скорости. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу. Подробности уточняются.