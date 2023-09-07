Пролетел несколько метров. Ребенка сбили в Барнауле на пешеходном переходе
Водитель кроссовера на большой скорости врезался в школьника
07 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Кадр из видео
Ребенка сбили на улице Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Авария попала на камеру видеонаблюдения. Момент, когда ребенок вступил на проезжую часть, не зафиксирован, однако запечатлено, как его после удара отбрасывает на несколько метров.
Судя по всему, водитель кроссовера врезался в школьника на большой скорости. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу. Подробности уточняются.
18:18:33 07-09-2023
Жесть, уже светофоры игнорируют(
11:28:06 08-09-2023
Гость (18:18:33 07-09-2023) Жесть, уже светофоры игнорируют(... Давно игнорируют. На Молодежной есть прямо проклятый регулируемый пешеходный переход (между Ядринцево и Красноармейским), где водители часто игнорируют красный свет.
19:01:03 07-09-2023
Отобрать машину в пользу мальчишки
22:30:11 07-09-2023
Только расстрел!
23:55:02 07-09-2023
Жаль пацана
08:55:17 08-09-2023
Исходя из степени тяжести, вынести суровое наказание. За решетку. И на долго.
10:08:28 08-09-2023
Может пусть искупает в новых регионах
12:34:55 08-09-2023
Светофор неисправен две недели минимум. Работает как попало. Ждите ремонтников в ближайшие часы, судорожно исправлять будут. Ребёнку скорейшего выздоровления.
13:10:27 08-09-2023
А это случайно не тот кроссовер, который пару месяцев назад на Змеиногорском, в районе базы "Динамо", мотоциклиста раскатал? Тоже красный и сбоку очень похож.