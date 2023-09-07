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Пролетел несколько метров. Ребенка сбили в Барнауле на пешеходном переходе

Водитель кроссовера на большой скорости врезался в школьника

07 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Ребенка сбили на улице Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Авария попала на камеру видеонаблюдения. Момент, когда ребенок вступил на проезжую часть, не зафиксирован, однако запечатлено, как его после удара отбрасывает на несколько метров.

Судя по всему, водитель кроссовера врезался в школьника на большой скорости. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу. Подробности уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

18:18:33 07-09-2023

Жесть, уже светофоры игнорируют(

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Гость

11:28:06 08-09-2023

Гость (18:18:33 07-09-2023) Жесть, уже светофоры игнорируют(... Давно игнорируют. На Молодежной есть прямо проклятый регулируемый пешеходный переход (между Ядринцево и Красноармейским), где водители часто игнорируют красный свет.

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Снайпер

19:01:03 07-09-2023

Отобрать машину в пользу мальчишки

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Гость

22:30:11 07-09-2023

Только расстрел!

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Глеб

23:55:02 07-09-2023

Жаль пацана

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Гость

08:55:17 08-09-2023

Исходя из степени тяжести, вынести суровое наказание. За решетку. И на долго.

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Гость

10:08:28 08-09-2023

Может пусть искупает в новых регионах

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Кот Василий

12:34:55 08-09-2023

Светофор неисправен две недели минимум. Работает как попало. Ждите ремонтников в ближайшие часы, судорожно исправлять будут. Ребёнку скорейшего выздоровления.

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Гость

13:10:27 08-09-2023

А это случайно не тот кроссовер, который пару месяцев назад на Змеиногорском, в районе базы "Динамо", мотоциклиста раскатал? Тоже красный и сбоку очень похож.

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