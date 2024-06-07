Портфель факторинга малого и среднего бизнеса в ПАО "Промсвязьбанк" на Алтае удвоился

Все активнее этим финансовым инструментом пользуется малый и средний бизнес

07 июня 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8K755c

Бизнес. Предприниматели / Фото: yanalya on Freepik

ПСБ в Алтайском крае по итогам пяти месяцев 2024 года удвоил факторинговый портфель и в 1,6 раза нарастил клиентскую базу по факторингу по сравнению с показателями предыдущего года.

Сегодня на продукты факторинга приходится без малого 20% кредитного портфеля клиентов ПСБ из сегмента малого и среднего бизнеса в регионе. Среди новых клиентов – предприятия сферы АПК и транспортных услуг, производители пищевой продукции. Малый бизнес выбирал как продукты классической линейки, так и новые форматы – ABL-факторинг и автофакторинг. Так, интерес к автофакторингу среди дистрибьюторов китайской специализированной техники и транспортных средств увеличился в 1,7 раза.

Наибольшую долю – более 70% портфеля факторинга ПСБ в крае – составляет агентский факторинг. Его используют средние и крупные компании, работающие с большим количеством поставщиков – производители топлива, машин и оборудования, предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами.

По словам директора алтайского филиала ПСБ Ольги Ермоловой, драйвером роста популярности факторинга в крае стал спрос со стороны компаний малого и среднего бизнеса, которые начали активнее пользоваться этим финансовым инструментом.

"Факторинг стал уже традиционным инструментом для поставщиков зерновых культур, у которых он особенно востребован в связи с сезонностью их деятельности. Мы также предлагаем бизнесу ABL-факторинг, который позволяет получить банковские средства без залога еще быстрее – по скоринговой системе рассмотрения", – отмечает Ольга Ермолова.

ПАО "Промсвязьбанк"

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