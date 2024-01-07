Пропавшего баскетболиста БК "Барнаул" могут продолжить искать только весной

Загадочная история Антона Петухова

07 января 2024, 20:00, ИА Амител

Пропавшего в Красноярске баскетболиста БК "Барнаула" Антона Петухова, который, предположительно, самостоятельно упал с моста, могут продолжить искать только весной.

Об этом сообщили в пресс-службе организации "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

Такое решение будет принято, если работы на доступной зимой территории не принесут плодов.

"Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно-разыскные мероприятия, и в зависимости от их результатов мы и краевые спасатели будем выходить на обследование обозначенного участка", – пояснили в организации.

Как ранее писал amic.ru, 20-летний баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, упал с моста в реку.

Антон Петухов пропал ночью 31 декабря. Молодой человек ушел из дома около 03:30 и больше не выходил на связь. По данным некоторых источников, на одной из тренировок парень получил серьезную травму и сильно переживал за дальнейшую карьеру.

Антон Петухов – воспитанник школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул".