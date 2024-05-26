Пропавшего мужчину больше недели ищут в Алтайском крае

Он ушел из дома 17 мая и не вернулся

26 мая 2024, 10:05, ИА Амител

Ориентировка на пропавшего / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае ищут 43-летнего жителя Калманского района. Об этом рассказали поисковики отряда "ЛизаАлерт".

Станислав ушел из дома в селе Колыванском 17 мая и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые.

Одежда: коричневая камуфляжная куртка, темно-синяя кофта, синие штаны, черные галоши.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.