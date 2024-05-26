Пропавшего мужчину больше недели ищут в Алтайском крае
Он ушел из дома 17 мая и не вернулся
26 мая 2024, 10:05, ИА Амител
Ориентировка на пропавшего / Фото: "ЛизаАлерт"
В Алтайском крае ищут 43-летнего жителя Калманского района. Об этом рассказали поисковики отряда "ЛизаАлерт".
Станислав ушел из дома в селе Колыванском 17 мая и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые.
Одежда: коричневая камуфляжная куртка, темно-синяя кофта, синие штаны, черные галоши.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
10:41:37 26-05-2024
Колыванское, это Павловский район.
20:08:07 26-05-2024
На Билана похож...