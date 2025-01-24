Пропавшего на Алтае 17-летнего подростка нашли мертвым
В соцсетях сообщают, что юноша замерз в лесу
24 января 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: "ЛизаАлерт" Алтайского края
В Алтайском крае пропавшего в селе Шарчино Тюменцевского района 17-летнего подростка нашли мертвым, сообщает "ЛизаАлерт".
23 января юноша ушел в неизвестном направлении, были объявлены поиски.
"Найден. Погиб", – рассказали в поисковом отряде.
Что стало причиной смерти, волонтеры не уточнили. Но в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" написали: "по словам очевидца, он замерз в лесу".
Другие подробности не приводятся.
10:02:56 24-01-2025
я как чувствовала вчера... не стала коммент писать, тк очень надеялась, что успеют найти мальчишку, но увы. вот зачем он в лес пошел в такую погоду... соболезнования родным и близким.
19:11:23 24-01-2025
Элен без ребят (10:02:56 24-01-2025) я как чувствовала вчера... не стала коммент писать, тк очень... Не был он в лесу. Он шел домой, стало холодно и попытался добраться к людям, но не смог
00:37:02 25-01-2025
он один (!!) не хорошо одетый, очень очень пьяный пошел к своей девушке, пообниматься. Не дошел 100 метров!!! но метель .. и резкое похолодание. он заблудился и замерз насмерть тк приехал к бабушке в гости. не знал это село хорошо и не ориентировался, тем более в полной темноте и пьяный. так вот глупо погиб