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Пропавшего на Алтае 17-летнего подростка нашли мертвым

В соцсетях сообщают, что юноша замерз в лесу

24 января 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт" Алтайского края
Фото: "ЛизаАлерт" Алтайского края

В Алтайском крае пропавшего в селе Шарчино Тюменцевского района 17-летнего подростка нашли мертвым, сообщает "ЛизаАлерт".

23 января юноша ушел в неизвестном направлении, были объявлены поиски.

"Найден. Погиб", – рассказали в поисковом отряде.

Что стало причиной смерти, волонтеры не уточнили. Но в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" написали: "по словам очевидца, он замерз в лесу".

Другие подробности не приводятся.

Алтайский край пропал человек

Комментарии 3

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Элен без ребят

10:02:56 24-01-2025

я как чувствовала вчера... не стала коммент писать, тк очень надеялась, что успеют найти мальчишку, но увы. вот зачем он в лес пошел в такую погоду... соболезнования родным и близким.

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Гость

19:11:23 24-01-2025

Элен без ребят (10:02:56 24-01-2025) я как чувствовала вчера... не стала коммент писать, тк очень... Не был он в лесу. Он шел домой, стало холодно и попытался добраться к людям, но не смог

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Гость

00:37:02 25-01-2025

он один (!!) не хорошо одетый, очень очень пьяный пошел к своей девушке, пообниматься. Не дошел 100 метров!!! но метель .. и резкое похолодание. он заблудился и замерз насмерть тк приехал к бабушке в гости. не знал это село хорошо и не ориентировался, тем более в полной темноте и пьяный. так вот глупо погиб

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