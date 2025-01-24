Пропавшего на Алтае 17-летнего подростка нашли мертвым

В соцсетях сообщают, что юноша замерз в лесу

24 января 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт" Алтайского края

В Алтайском крае пропавшего в селе Шарчино Тюменцевского района 17-летнего подростка нашли мертвым, сообщает "ЛизаАлерт".

23 января юноша ушел в неизвестном направлении, были объявлены поиски.

"Найден. Погиб", – рассказали в поисковом отряде.

Что стало причиной смерти, волонтеры не уточнили. Но в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" написали: "по словам очевидца, он замерз в лесу".

Другие подробности не приводятся.