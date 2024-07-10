Пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым в Новосибирске

Следователи разбираются в ситуации

10 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Погибший мальчик / Фото: "КП-Новосибирск"

В дачном поселке Кудряшовский, расположенном под Новосибирском, произошла трагедия. В результате несчастного случая погиб шестилетний ребёнок. Ранее в посёлке сообщали об исчезновении этого мальчика, а затем появилась информация о его гибели.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области сообщил о проведении уголовно-процессуальной проверки по факту обнаружения тела ребёнка в акватории реки Оби 9 июля. Проверка проводится в Новосибирском районе, пишет "КП-Новосибирск".

Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время они изучают обстоятельства случившегося.