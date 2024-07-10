Сибиряк получил 19 лет тюрьмы за убийство 6-летней дочери соседки
Свою причастность мужчина опровергал
10 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Красноярский суд вынес приговор 59-летнему жителю деревни Тагара, забившему топором 6-летнюю девочку, сообщили в краевой прокуратуре.
В сентябре 2023 года к мужчине пришла в гости соседка с дочерью. Взрослые распивали спиртное, а поздно вечером девочка закапризничала и стала проситься домой. Сельчанина это выбесило, он схватил ребенка за волосы, повалил на землю и ударил обухом топора не менее трех раз по затылку.
Женщина пыталась прикрыть дочь своим телом, но пострадала сама. По пути в больницу девочка скончалась.
"Он говорил что-то о том, что монстров надо истреблять. Сказал, что надо ударить дочь по голове два раза и если она выживет, то она монстр. Я плакала и умоляла не убивать", – сообщила мать погибшей.
Нападавший опровергал свою причастность и в убийстве обвинял мать. Следствие при этом восстановило объективную картину произошедшего.
Присяжные единогласно признали мужчину виновным и незаслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также взыскал с него 2 млн в качестве компенсации матери ребенка.
12:44:25 10-07-2024
19 лет --- гуманный суд
12:52:58 10-07-2024
синька превращает людей в скот. вопрос времени.
15:59:51 10-07-2024
Все истории алашей примерно одинаковые. Пьешь ты в деревне самогон, или в городе элитный вискарь все едино.