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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Алтайском крае

Всех пострадавших госпитализировали

15 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Спасатели регистрируют случай отравления людей угарным газом / Фото: https://t.me/c/1370706723/257888
Спасатели регистрируют случай отравления людей угарным газом / Фото: https://t.me/c/1370706723/257888

В Алейске семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился поздним вечером 14 октября. Вероятно, в доме преждевременно закрыли печную задвижку.

Родителей и троих детей госпитализировали.

Спасатели отмечают, что в регионе регистрируются и другие случаи отравления людей угарным газом.

Жителей региона призывают использовать только исправное оборудование, а также позаботиться о хорошей вентиляции.

"Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – добавили в МЧС.

Алейск Происшествия МЧС

Комментарии 7

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Бдыщ...

12:06:05 15-10-2024

Топливо дорогое-экономим...

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Акакий

12:49:05 15-10-2024

Бдыщ... (12:06:05 15-10-2024) Топливо дорогое-экономим... ... А почему оно в нашей богатейшей стране дорогое?Имеем уголь,лес,газ ,нефть,электроэнергию в несметных количествах ,а цены взвинтили до небес.

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Гость

12:08:00 15-10-2024

Если у вас печка, то почему вы еще не купили датчик угарного газа, он 500 рублей стоит на маркетплейсах.
Орет громко, сохранит жизнь вам или вашим родителям.

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Николай

12:42:31 15-10-2024

Сколько живу в селе,что бабушка что Родители всегда говорили не трогай не когда эту заслонку,сколько людей на тот свет отправилось из за неё!

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Гость

14:31:51 15-10-2024

Николай (12:42:31 15-10-2024) Сколько живу в селе,что бабушка что Родители всегда говорили...
Просто 220 вольт к ней провести и всё

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Гость

14:43:51 15-10-2024

"Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – добавили в МЧС." Ждать когда прогорит, спать хочется.

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Афиноген

09:15:16 16-10-2024

Гость (14:43:51 15-10-2024) "Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – д... Хотел бы дать небольшой совет на эту тему.Не закрывайте заслонку до самого конца,оставьте сантиметра полтора не доходя до упора,но это когда уже в основном всё прогорело и остались тлеющие угли.А потом ,ночью ,когда будете вставать ,уже можно и до конца закрыть ,но лучше всё таки немного оставить.

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