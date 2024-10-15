Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Алтайском крае

Всех пострадавших госпитализировали

15 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Спасатели регистрируют случай отравления людей угарным газом / Фото: https://t.me/c/1370706723/257888

В Алейске семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился поздним вечером 14 октября. Вероятно, в доме преждевременно закрыли печную задвижку.

Родителей и троих детей госпитализировали.

Спасатели отмечают, что в регионе регистрируются и другие случаи отравления людей угарным газом.

Жителей региона призывают использовать только исправное оборудование, а также позаботиться о хорошей вентиляции.