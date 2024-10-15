Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Алтайском крае
Всех пострадавших госпитализировали
15 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Спасатели регистрируют случай отравления людей угарным газом / Фото: https://t.me/c/1370706723/257888
В Алейске семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился поздним вечером 14 октября. Вероятно, в доме преждевременно закрыли печную задвижку.
Родителей и троих детей госпитализировали.
Спасатели отмечают, что в регионе регистрируются и другие случаи отравления людей угарным газом.
Жителей региона призывают использовать только исправное оборудование, а также позаботиться о хорошей вентиляции.
"Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – добавили в МЧС.
12:06:05 15-10-2024
Топливо дорогое-экономим...
12:49:05 15-10-2024
Бдыщ... (12:06:05 15-10-2024) Топливо дорогое-экономим... ... А почему оно в нашей богатейшей стране дорогое?Имеем уголь,лес,газ ,нефть,электроэнергию в несметных количествах ,а цены взвинтили до небес.
12:08:00 15-10-2024
Если у вас печка, то почему вы еще не купили датчик угарного газа, он 500 рублей стоит на маркетплейсах.
Орет громко, сохранит жизнь вам или вашим родителям.
12:42:31 15-10-2024
Сколько живу в селе,что бабушка что Родители всегда говорили не трогай не когда эту заслонку,сколько людей на тот свет отправилось из за неё!
14:31:51 15-10-2024
Николай (12:42:31 15-10-2024) Сколько живу в селе,что бабушка что Родители всегда говорили...
Просто 220 вольт к ней провести и всё
14:43:51 15-10-2024
"Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – добавили в МЧС." Ждать когда прогорит, спать хочется.
09:15:16 16-10-2024
Гость (14:43:51 15-10-2024) "Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели", – д... Хотел бы дать небольшой совет на эту тему.Не закрывайте заслонку до самого конца,оставьте сантиметра полтора не доходя до упора,но это когда уже в основном всё прогорело и остались тлеющие угли.А потом ,ночью ,когда будете вставать ,уже можно и до конца закрыть ,но лучше всё таки немного оставить.