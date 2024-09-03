Пропавший с радаров Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска

Все, кто находился на борту, выжили

03 сентября 2024, 16:44, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска во время санитарного рейса. Как сообщает телеканал "360", об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

"На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы", – уточнил он, заявив, что незначительные травмы есть у двух человек.

Напомним, что Ми-8 пропал с радаров и перестал выходить на связь утром 3 сентября. Следователи начали проверку соблюдения правил безопасности перелетов и эксплуатации воздушного транспорта. Предположительно, он совершил жесткую посадку около 09:30 мск.