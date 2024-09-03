Пропавший с радаров Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска
Все, кто находился на борту, выжили
03 сентября 2024, 16:44, ИА Амител
Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска во время санитарного рейса. Как сообщает телеканал "360", об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
"На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы", – уточнил он, заявив, что незначительные травмы есть у двух человек.
Напомним, что Ми-8 пропал с радаров и перестал выходить на связь утром 3 сентября. Следователи начали проверку соблюдения правил безопасности перелетов и эксплуатации воздушного транспорта. Предположительно, он совершил жесткую посадку около 09:30 мск.
05:51:40 04-09-2024
Господи! Как же хорошо,когда благополучно более или менее заканчиваются дурные события.
09:41:31 04-09-2024
Вертолетопад пошел.
12:28:28 04-09-2024
Выпускается с 1965 года. Правда последний сделали лет 30 назад. Для военных Может, чуть меньше.
14:23:06 04-09-2024
Гость (12:28:28 04-09-2024) Выпускается с 1965 года. Правда последний сделали лет 30 наз... Брешешь, гад. И сейчас успешно производятся.
00:01:25 05-09-2024
вы там все очумели? сейчас аткой сезон - дожди и туманы, учитывайте при полетных картах!