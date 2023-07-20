Пропавший в Алтайском крае 13-летний подросток найден мертвым

Поиски мальчика продолжались пять дней

20 июля 2023, 19:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

13-летнего подростка, который пропал в поселке Нагорном города Бийска в Алтайском крае, нашли мертвым. Об этом сообщает подразделение поискового, отряда "Лиза Алерт" в Алтайском крае.

"Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким. Спасибо всем неравнодушным жителям города Бийска, кто принимал участие в поисках", – сообщили в группе во "ВКонтакте".

Причина смерти мальчика и обстоятельства происшествия не раскрываются. Сообщалось, что в последний раз его видели 15 июля – тогда он ушел в неизвестном направлении.