Пропавшую девочку на Алтае нашли мертвой

11 октября ушла из дома и пропала

13 октября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В селе Шипуново Алтайского края нашли погибшей 13-летнюю девочку, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице во "ВКонтакте".

"Найдена, погибла", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября девочка ушла из дома, ее местонахождение было неизвестно. Подробности произошедшего не уточняются.