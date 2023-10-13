НОВОСТИПроисшествия

Пропавшую девочку на Алтае нашли мертвой

11 октября ушла из дома и пропала

13 октября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"
Фото: "Лиза Алерт"

В селе Шипуново Алтайского края нашли погибшей 13-летнюю девочку, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице во "ВКонтакте".

"Найдена, погибла", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября девочка ушла из дома, ее местонахождение было неизвестно. Подробности произошедшего не уточняются.

трагедия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:50:48 13-10-2023

какой ужас!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:26 13-10-2023

Как же жалко :-(

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:13 13-10-2023

Жалко человечка. Не должно так быть.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:17:45 13-10-2023

это горе. соболезнования родным, хотя они не помогут. держитесь!

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров