Пропавшую девочку на Алтае нашли мертвой
11 октября ушла из дома и пропала
13 октября 2023, 12:18, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
В селе Шипуново Алтайского края нашли погибшей 13-летнюю девочку, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице во "ВКонтакте".
"Найдена, погибла", – говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября девочка ушла из дома, ее местонахождение было неизвестно. Подробности произошедшего не уточняются.
12:50:48 13-10-2023
какой ужас!
13:18:26 13-10-2023
Как же жалко :-(
14:16:13 13-10-2023
Жалко человечка. Не должно так быть.
14:17:45 13-10-2023
это горе. соболезнования родным, хотя они не помогут. держитесь!