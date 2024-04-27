Пропавшую дочь алтайского депутата ищут в Новосибирске и Сочи
На поиск девушки ориентирован весь личный состав, сообщили в краснодарском ГУ МВД
27 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
В Новосибирске пропала 18-летняя студентка Диана Конева, дочь депутата Новоалтайского городского собрания Елены Коневой, пишет Ngs.ru.
Девушка учится в Новосибирском химико-технологическом колледже, на учебе она не появлялась с 22 апреля.
"23 апреля, по оперативным данным, вылетела из Новосибирска в Сочи. На борт села с подружкой, которую отчислили на первом курсе. Прилетели в Сочи, вышли из аэропорта", – рассказала Елена.
В этот же день девушка отправила матери сообщение: "Мама, не волнуйся, все хорошо". После этого выключила телефон. На данный момент ее местонахождение неизвестно.
Елена обратилась в полицию нескольких городов, в том числе Сочи. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на поиск пропавшей ориентирован весь личный состав.
10:51:00 27-04-2024
жалко, страшно. Надеюсь найдется живой.
11:58:22 27-04-2024
Неплохо дочки Новоалтайских депутатов живут... А как живут дочери токарей слесарей сантехников? В Сочи летают?
12:16:17 27-04-2024
Александр (11:58:22 27-04-2024) Неплохо дочки Новоалтайских депутатов живут... А как живут д... Летают, токаря, слесаря при желании работать - зарабатывают очень хорошо! Но! нужно работать, а не просто присутствовать на рабочем месте...
13:26:02 27-04-2024
Интересно, хорошо зарабатывают - это сколько по-вашему? Знаю токаря, работает на кжби2 6 дней, больше полтоса не получает
12:20:16 27-04-2024
Александр (11:58:22 27-04-2024) Неплохо дочки Новоалтайских депутатов живут... А как живут д... а что такого сверхестественного в поездке в Сочи
12:12:47 27-04-2024
Александр (11:58:22 27-04-2024) Неплохо дочки Новоалтайских депутатов живут... А как живут д... ...а дочери Барнаулиских депутатов, в Сочи не летают, они из за границ не вылазиют.....
13:18:57 27-04-2024
Закрыть аэропорт в Сочи для безопасности!!!
13:18:58 27-04-2024
Закрыть аэропорт в Сочи для безопасности!!!