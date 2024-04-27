Пропавшую дочь алтайского депутата ищут в Новосибирске и Сочи

На поиск девушки ориентирован весь личный состав, сообщили в краснодарском ГУ МВД

27 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Диана Конева / Фото: ngs.ru со ссылкой на Елену Коневу

В Новосибирске пропала 18-летняя студентка Диана Конева, дочь депутата Новоалтайского городского собрания Елены Коневой, пишет Ngs.ru.

Девушка учится в Новосибирском химико-технологическом колледже, на учебе она не появлялась с 22 апреля.

"23 апреля, по оперативным данным, вылетела из Новосибирска в Сочи. На борт села с подружкой, которую отчислили на первом курсе. Прилетели в Сочи, вышли из аэропорта", – рассказала Елена.

В этот же день девушка отправила матери сообщение: "Мама, не волнуйся, все хорошо". После этого выключила телефон. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Елена обратилась в полицию нескольких городов, в том числе Сочи. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на поиск пропавшей ориентирован весь личный состав.