Сына экс-депутата АКЗС отправили в СИЗО после смертельной аварии в Новосибирске

Александр Бушков проведет в изоляторе ближайшие два месяца

14 апреля 2023, 19:39, ИА Амител

Фото: МВД Новосибирской области

Сына бывшего депутата АКЗС Александра Бушкова арестовали на два месяца. Об этом сообщает НГС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Напомним, что авария произошла на улице Серебренниковской в Новосибирске. Молодой человек за рулем автомобиля Geely Tugella на большой скорости сбил 45-летнюю женщину.

После аварии Бушков-младший скрылся с места происшествия. Позднее он якобы сам вызвал полицию и сдался. После задержания в Сети появилось видео, на котором молодой человек запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он заявил, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину.