Пропавшую под Челябинском школьницу нашли убитой

В совершении преступления подозревается отец одной из подруг девочки

11 июля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Челябинской области нашли мертвой пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным ряда местных СМИ, на теле ребенка нашли ножевые ранения.

В совершении убийства подозревается отец одной из подруг девочки. Предполагается, что он сначала расправился со школьницей, после чего закопал тело, а рюкзак выбросил в реку.

Отмечается, что мужчина уже сознался в содеянном.