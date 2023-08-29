Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву видели в кафе

16-летняя спортсменка посетила его сегодня днем

29 августа 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: прокуратура Москвы

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева жива. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Столичная прокуратура выяснила, что сегодня днем спортсменка заходила в кафе в Москве. Сейчас следователи устанавливают ее местонахождение, сотрудники надзорного ведомства контролируют ход дела.

Ранее СМИ сообщали, что на Покровской набережной нашли вещи Горбачевой, однако на самом деле, информация была преждевременной.

"Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке", — заявил 112.

Mash также сообщал, что девушка просто может прятаться от взрослых. Такую версию прорабатывают следователи — она может находиться у одного из своих друзей. Сейчас правоохранители прорабатывают каждого человека из окружения Горбачевой.