Проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали в Москве

Он сам явился в СК после официального запроса следователя

03 июля 2023, 22:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что Назаров сам пришел в Следственный комитет после официального запроса от следствия.

В Тверском суде ранее Максиму Назарову избрали меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ему вменяют статью о мошенничестве.

В правоохранительных органах пояснили, что по тому же делу, что и Назаров, проходят бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова.