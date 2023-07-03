"Яндекс" оштрафовали алтайские антимонопольщики

За распространение ненадлежащей рекламы

03 июля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: ТАСС

Алтайское краевое УФАС оштрафовало "Яндекс" и производителя БАДа "Артнео" за ненадлежащую рекламу, которая распространялась на одном из сайтов объявлений, сообщили в пресс-службе в ведомства.

Отмечается, что реклама препарата не содержала обязательного предупреждения о том, что товар не является лекарственным средством, а текст "1 капсула в день и ваши суставы здоровы" создавал впечатление о лечебных свойствах биодобавки.

Рекламодатель и рекламораспространитель оштрафованы на 200 тысяч рублей каждый. "Яндекс" в оперативном порядке уже рассчитался.

Ранее суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях.