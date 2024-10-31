Прощание с директором СК "Обь" Сергеем Кашниковым пройдет в "Титов-Арене"

Оно состоится 2 ноября, в субботу

31 октября 2024, 12:42, ИА Амител

Директор "Оби" Сергей Кашников / Фото: "Алтайский спорт"

Прощание с легендарным алтайским пловцом, директором СК "Обь" Сергеем Кашниковым пройдет 2 ноября с 10:00 до 12:00 в помещении "Титов-Арены" в Барнауле.

Сергей Кашников умер 30 октября в 65 лет после тяжелой продолжительной болезни. Он первый в Алтайском крае мастер спорта по плаванию. Этот норматив он выполнил в 1979 году, в тот же год став в Ульяновске участником финального заплыва VII летней Спартакиады народов РСФСР.

В 1994 году по приглашению генерального директора вернулся в спортивный комплекс "Обь". Начинал работу инструктором, директором плавательных бассейнов, затем был переведен на должность заместителя генерального директора по спорту. С 2001 года руководил комплексом "Обь".