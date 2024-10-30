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Умер директор спорткомплекса "Обь" в Барнауле и знаменитый пловец Сергей Кашников

Легенда алтайского спорта скончался после продолжительной болезни

30 октября 2024, 12:05, ИА Амител

Директор "Оби" Сергей Кашников / Фото: "Алтайский спорт"
Директор "Оби" Сергей Кашников / Фото: "Алтайский спорт"

Директор спорткомплекса "Обь" в Барнауле, легендарный пловец и общественник Сергей Кашников скончался на 65-м году жизни. Информацию об этом amic.ru подтвердили сотрудники спорткомплекса. В последние годы Кашников боролся с серьезным заболеванием.

Сергей Иванович Кашников родился 13 августа 1959 года в Барнауле. Спортом начал заниматься еще в детстве, выступая на первенстве района и города по баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию. Тогда же становился неоднократным победителем и призером территориального первенства СССР по плаванию, был бронзовым призером первенства России.

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В 1981 году начал работать тренером по плаванию. За четыре года его воспитанники становились победителями и призерами Алтайского края. В 1985 году Кашников был инициатором появления в Барнауле программы обязательного обучения плаванию в начальных классах школ как жизненно важному для человека навыку.

С 1991 по 1994 год работал в футбольном клубе "Динамо" в должности начальника коммерческого отдела, а затем – замдиректора клуба. В 1994 году по приглашению генерального директора вернулся в спортивный комплекс "Обь". Начинал работу инструктором, директором плавательных бассейнов, затем был переведен на должность заместителя генерального директора по спорту. С 2001 года руководил комплексом "Обь".

В 2014-м был избран в Общественную палату Российской Федерации. В 2017-м вновь стал членом Общественной палаты России от Алтайского края.

Сергей Кашников был награжден медалями самого высокого статуса. В 2008 году избран членом президиума Всероссийской федерации плавания, мастер спорта СССР. В июне 2001-го награжден почётным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Редакция amic.ru выражает соболезнования родным и коллегам Сергея Кашникова.

Алтайский край Обь Спорт

Комментарии 7

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Гость

12:13:10 30-10-2024

царство небесное. господи почему так рано . господи.....

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Гость

22:45:05 30-10-2024

Гость (12:13:10 30-10-2024) царство небесное. господи почему так рано . господи........ потому что Рак!!

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Анна

12:39:49 30-10-2024

Выражаю соболезнования. Как быстро проходит жизнь...

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Гость

12:40:19 30-10-2024

Царствие небесное Сергею ,легендарная личность ,хороший человек ,очень жаль ,соболезнование родным и близким …

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Валерий :

15:41:17 30-10-2024

Царствие небесное тебе Сергей Иванович , прекрасный спортсмен до самого последнего дня преданный и болеющий душой за наш Алтайский спорт и спортсменов . Настоящий друг и человек ! Соболезнование семье и близким ! Скорбим вместе с вами !

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Вячеслав

00:19:02 31-10-2024

Соболезнования семье и близким

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Алексей

08:42:30 31-10-2024

Хороший был человек и отличный тренер, мой тренер в 87-88 годах. Покойся с миром.

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