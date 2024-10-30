Умер директор спорткомплекса "Обь" в Барнауле и знаменитый пловец Сергей Кашников

Легенда алтайского спорта скончался после продолжительной болезни

30 октября 2024, 12:05, ИА Амител

Директор "Оби" Сергей Кашников / Фото: "Алтайский спорт"

Директор спорткомплекса "Обь" в Барнауле, легендарный пловец и общественник Сергей Кашников скончался на 65-м году жизни. Информацию об этом amic.ru подтвердили сотрудники спорткомплекса. В последние годы Кашников боролся с серьезным заболеванием.

Сергей Иванович Кашников родился 13 августа 1959 года в Барнауле. Спортом начал заниматься еще в детстве, выступая на первенстве района и города по баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию. Тогда же становился неоднократным победителем и призером территориального первенства СССР по плаванию, был бронзовым призером первенства России.

В 1981 году начал работать тренером по плаванию. За четыре года его воспитанники становились победителями и призерами Алтайского края. В 1985 году Кашников был инициатором появления в Барнауле программы обязательного обучения плаванию в начальных классах школ как жизненно важному для человека навыку.

С 1991 по 1994 год работал в футбольном клубе "Динамо" в должности начальника коммерческого отдела, а затем – замдиректора клуба. В 1994 году по приглашению генерального директора вернулся в спортивный комплекс "Обь". Начинал работу инструктором, директором плавательных бассейнов, затем был переведен на должность заместителя генерального директора по спорту. С 2001 года руководил комплексом "Обь".

В 2014-м был избран в Общественную палату Российской Федерации. В 2017-м вновь стал членом Общественной палаты России от Алтайского края.

Сергей Кашников был награжден медалями самого высокого статуса. В 2008 году избран членом президиума Всероссийской федерации плавания, мастер спорта СССР. В июне 2001-го награжден почётным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Редакция amic.ru выражает соболезнования родным и коллегам Сергея Кашникова.