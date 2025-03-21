Проспект Социалистический в Барнауле перекроют 21 марта
Ограничения будут действовать с 15:30 до 17:00 часов
21 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
21 марта движение по Социалистическому проспекту в Барнауле временно перекроют от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы). Об этом ранее сообщали в мэрии.
"В связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, будет организовано перекрытие проспекта Социалистического", – уточнили в администрации города.
Ограничения начнут действовать с 15:30 до 17:00 часов.
Движение автобусов в это время будет организовано по следующим схемам:
- по маршруту № 20, при движении в сторону на конечную остановку "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 55, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 70р, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 73р, при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;
- по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановки "Поселок Центральный", "Ул. Опытная станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
11:14:50 21-03-2025
Без этого развода заступить на службу по охране общественного порядка никак не получается?
11:35:41 21-03-2025
А воь диггеры говорят что по сети подземных канализации можно быстро попасть практически в любое место города.
Фактически метро на минималках.
Ну и перекрывайте.
11:42:28 21-03-2025
Musik (11:35:41 21-03-2025) А воь диггеры говорят что по сети подземных канализации можн... У нас диггеры из теплотрассы в основном в ближайший Светофор за асептолином попадают.
23:24:17 21-03-2025
Гость (11:42:28 21-03-2025) У нас диггеры из теплотрассы в основном в ближайший Светофор... Я просто предложил.
15:08:47 21-03-2025
А нельзя делать эту бесполезную показуху где-нибудь в другом месте, не перекрывая движение и не создавая кучи проблем жителям города ?