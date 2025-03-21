Проспект Социалистический в Барнауле перекроют 21 марта

Ограничения будут действовать с 15:30 до 17:00 часов

21 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

21 марта движение по Социалистическому проспекту в Барнауле временно перекроют от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы). Об этом ранее сообщали в мэрии.

"В связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, будет организовано перекрытие проспекта Социалистического", – уточнили в администрации города.

Ограничения начнут действовать с 15:30 до 17:00 часов.

Движение автобусов в это время будет организовано по следующим схемам: