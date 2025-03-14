Трибуны и тракторы. Что происходит на площади Сахарова, закрытой на три дня для движения

В рамках Всероссийских зимних сельских игр на площади пройдут гонки на тракторах МТЗ

14 марта 2025, 12:42, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Сахарова, которую закрыли для движения с 21:00 13 марта до 08:00 16 марта, полным ходом идет подготовка к XII Всероссийским зимним сельским играм.

"Пригнали тракторы для гонок. Собирают трибуны. Уже устанавливают киоски", – рассказал корреспондент amic.ru.

Напомним, в рамках Всероссийских зимних сельских игр на площади Сахарова пройдут гонки на тракторах. Конкурсантам нужно будет поднять груз, проехать по специальной трассе и очень точно поставить груз в определенное место.

На площадке рядом с "Титов-Ареной" будут проходить ярмарки, фотозоны, силовое шоу, танцы, бросание валенок на точность и многое другое. В "Титов-Арене" можно посетить фотозону и выставку, посвященную алтайскому спорту в годы войны.