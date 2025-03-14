Трибуны и тракторы. Что происходит на площади Сахарова, закрытой на три дня для движения
В рамках Всероссийских зимних сельских игр на площади пройдут гонки на тракторах МТЗ
14 марта 2025, 12:42, ИА Амител
В Барнауле на площади Сахарова, которую закрыли для движения с 21:00 13 марта до 08:00 16 марта, полным ходом идет подготовка к XII Всероссийским зимним сельским играм.
"Пригнали тракторы для гонок. Собирают трибуны. Уже устанавливают киоски", – рассказал корреспондент amic.ru.
Напомним, в рамках Всероссийских зимних сельских игр на площади Сахарова пройдут гонки на тракторах. Конкурсантам нужно будет поднять груз, проехать по специальной трассе и очень точно поставить груз в определенное место.
На площадке рядом с "Титов-Ареной" будут проходить ярмарки, фотозоны, силовое шоу, танцы, бросание валенок на точность и многое другое. В "Титов-Арене" можно посетить фотозону и выставку, посвященную алтайскому спорту в годы войны.
13:42:58 14-03-2025
Они Сахарова вспахать надумали?
Ладно. Только б до Администрации не добрались...
14:27:30 14-03-2025
Так может до администрации и вспашут, картофан посадят что бы на фронт отправить.
17:46:45 15-03-2025
то есть для елки там типа не место, а гонки тракторов - самое то! Ум вообще есть у этих людей?