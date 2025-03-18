Проспект Социалистический в Барнауле временно перекроют

Это связано с общегородским разводом полицейских нарядов Барнаульского гарнизона

18 марта 2025, 08:40, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле перекроют проспект Социалистический от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы). Об этом сообщили в мэрии.

"В связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, будет организовано перекрытие проспекта Социалистического", – уточнили в администрации города.

Ограничения начнут действовать 21 марта и продлятся с 15:30 до 17:00 часов.

На время перекрытия движение автобусов будет организовано по следующим схемам: