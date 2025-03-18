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Проспект Социалистический в Барнауле временно перекроют

Это связано с общегородским разводом полицейских нарядов Барнаульского гарнизона

18 марта 2025, 08:40, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле перекроют проспект Социалистический от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы). Об этом сообщили в мэрии.

"В связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, будет организовано перекрытие проспекта Социалистического", – уточнили в администрации города.

Ограничения начнут действовать 21 марта и продлятся с 15:30 до 17:00 часов.

На время перекрытия движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

  • по маршруту № 20, при движении в сторону на конечную остановку "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту № 55, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту № 70р, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту № 73р, при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;
  • по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановки "Поселок Центральный", "Ул. Опытная станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
Барнаул

Комментарии 5

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Олег

08:45:00 18-03-2025

На своем стадионе Динамо было бы всем удобнее.

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Гость

09:09:58 18-03-2025

А вот мошенники не перекрывают - по телефону разводят.

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Олег

09:24:16 18-03-2025

Опять показуха!!! Скольким людям создают проблемы? Изменяют маршруты движения я и т.д. И потом удивляемся почему недовольны властью.

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Гость

09:33:11 18-03-2025

Пистолет жёлтый,моя полиция меня бережёт.

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Гость

10:17:31 18-03-2025

Олег (08:45:00 18-03-2025) На своем стадионе Динамо было бы всем удобнее.... Там не видно. Нужна показуха.

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