Проспект Социалистический в Барнауле временно перекроют
Это связано с общегородским разводом полицейских нарядов Барнаульского гарнизона
18 марта 2025, 08:40, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле перекроют проспект Социалистический от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы). Об этом сообщили в мэрии.
"В связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, будет организовано перекрытие проспекта Социалистического", – уточнили в администрации города.
Ограничения начнут действовать 21 марта и продлятся с 15:30 до 17:00 часов.
На время перекрытия движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- по маршруту № 20, при движении в сторону на конечную остановку "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 55, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 70р, при движении на конечную остановку "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- по маршруту № 73р, при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;
- по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановки "Поселок Центральный", "Ул. Опытная станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
08:45:00 18-03-2025
На своем стадионе Динамо было бы всем удобнее.
09:09:58 18-03-2025
А вот мошенники не перекрывают - по телефону разводят.
09:24:16 18-03-2025
Опять показуха!!! Скольким людям создают проблемы? Изменяют маршруты движения я и т.д. И потом удивляемся почему недовольны властью.
09:33:11 18-03-2025
Пистолет жёлтый,моя полиция меня бережёт.
10:17:31 18-03-2025
Олег (08:45:00 18-03-2025) На своем стадионе Динамо было бы всем удобнее.... Там не видно. Нужна показуха.