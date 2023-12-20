Проспект Социалистический временно перекроют в Барнауле

Из-за ограничения движения временно изменится маршрут общественного транспорта

20 декабря 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 21 декабря временно ограничат движение по проспекту Социалистическому. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие связано с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона. Для этого по проспекту Социалистическому перекроют движение на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Ограничение движения продлится с 15:30 до 17 часов.

На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и аккуратными. По возможности свой маршрут стоит простроить заранее.