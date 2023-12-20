В Барнауле с приходом тепла холодным асфальтом ремонтируют дороги

Для поддержания дорог в нормативном состоянии в зимний период заготовлено 144 тонны холодного асфальта

20 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле потепление позволило продолжить ремонт дорог с применением холодного асфальтобетона, сообщает мэрия.

"Сегодня ночью дорожная бригада проводила ремонтные работы на улице Аванесова – от дома № 30 до дома № 132. В ближайшее время планируется завершить работы на проспекте Красноармейском – от улицы Ползунова до улицы Папанинцев, которые были приостановлены из-за низких температур", – рассказали власти города.

Для поддержания дорог в нормативном состоянии в зимний период заготовлено 144 тонны холодного асфальта – это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, локальный ремонт дорог начали в первых числах ноября. За этот период отремонтированы участки дорог:

на улице Новосибирской – в микрорайоне Новосиликатный;

в переулке Некрасова – от улицы Димитрова до улицы Папанинцев;

на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова;

на улице Мамонтова – в районе дома № 118 в поселке Власиха;

на улице Власихинской – в районе дома № 142;

также отремонтированы колодцы на площади Победы и улице Кутузова в районе дома № 143.

В мэрии подчеркнули, что ремонт дорог будет проводиться во всех районах города. В приоритете участки, где повреждения создают опасность для движения.