В Барнауле с приходом тепла холодным асфальтом ремонтируют дороги
Для поддержания дорог в нормативном состоянии в зимний период заготовлено 144 тонны холодного асфальта
20 декабря 2023, 12:14, ИА Амител
В Барнауле потепление позволило продолжить ремонт дорог с применением холодного асфальтобетона, сообщает мэрия.
"Сегодня ночью дорожная бригада проводила ремонтные работы на улице Аванесова – от дома № 30 до дома № 132. В ближайшее время планируется завершить работы на проспекте Красноармейском – от улицы Ползунова до улицы Папанинцев, которые были приостановлены из-за низких температур", – рассказали власти города.
Для поддержания дорог в нормативном состоянии в зимний период заготовлено 144 тонны холодного асфальта – это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом.
Напомним, локальный ремонт дорог начали в первых числах ноября. За этот период отремонтированы участки дорог:
- на улице Новосибирской – в микрорайоне Новосиликатный;
- в переулке Некрасова – от улицы Димитрова до улицы Папанинцев;
- на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова;
- на улице Мамонтова – в районе дома № 118 в поселке Власиха;
- на улице Власихинской – в районе дома № 142;
- также отремонтированы колодцы на площади Победы и улице Кутузова в районе дома № 143.
В мэрии подчеркнули, что ремонт дорог будет проводиться во всех районах города. В приоритете участки, где повреждения создают опасность для движения.
12:35:01 20-12-2023
Мне кажется, или фото не актуальные?
12:38:33 20-12-2023
На Селикатном на переезде забыли залатать ямы , там как после бомбёжки уже и пробка из за этого собираеться ещё большая чем была!!!
17:12:40 20-12-2023
Гость гостевой =) (12:38:33 20-12-2023) На Селикатном на переезде забыли залатать ямы , там как посл... Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!
13:17:09 20-12-2023
Вот бы еще тепловые пушки использовали. Вычистили яму, пару часов прогрели теплом, чтобы влага испарилась. А то кладут асфальт в мокрую яму. Адгезии же никакой...
13:55:46 20-12-2023
Гость (13:17:09 20-12-2023) Вот бы еще тепловые пушки использовали. Вычистили яму, пару ... Вот должен был найтись один умный который все знает, а то что люди не просто так в таком количестве проводят данные работы вас не смущает? Нахватаются верхушек а в технологии нуль...таких много в пивнушках сидят, аж с пеной у рта чуть ли не майки рвут-все знают.
14:01:13 20-12-2023
Гость (13:55:46 20-12-2023) Вот должен был найтись один умный который все знает, а то чт... Значит Вы из пивнушки? Там поумнели? Класссс
14:00:12 20-12-2023
Гость (13:17:09 20-12-2023) Вот бы еще тепловые пушки использовали. Вычистили яму, пару ... При советах тупо нагревали открытым огнем через форсунку жгли соляру. накрывали яму половинкой 200х сот литровой бочки (распиленной повдоль) и туда пламя. Ну это ж космические технологии для них.
17:11:46 20-12-2023
гость (14:00:12 20-12-2023) При советах тупо нагревали открытым огнем через форсунку жгл... То то у тебя аватар на кал советский похож. Из под бочки прям.
09:47:57 21-12-2023
Гость (17:11:46 20-12-2023) То то у тебя аватар на кал советский похож. Из под бочки пр... Дурак из пивнушки, аватары Амик ставит.