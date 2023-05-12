Просторный коттедж со стиральной машинкой для енота продают за 30 млн под Барнаулом
Коттедж с загадочным туалетом и неопознанной вещицей предлагают приобрести барнаульцам
12 мая 2023, 06:45, Анастасия Бичакова
Двухэтажный коттедж, в интерьере которого сочетаются скандинавский стиль и кантри, продают за 30 млн рублей рядом с Барнаулом, он находится в микрорайоне Светлый в Бобровке. Такое объявление появилось на "Авито".
Дом весьма просторный, его площадь – 266 "жилых квадратов". В нём есть несколько спален, в том числе с мансардой, гостиная и кухня с большим обеденным столом. Снаружи на окнах и крыше висят гирлянды, а на одной из стен внутри коттеджа – огромные стилизованные часы.
Почти весь коттедж обустроен в европейском стиле, с шиком и блеском. Но есть в нём нечто простое и навевающее ностальгию по детским поездкам в пионерские лагеря… Это невысокая перегородка в санузле между унитазом и душем.
"В детстве я ездила в лагерь, и там, в туалетах, были точно такие же перегородки", – вспоминает корреспондент amic.ru.
В доме множество подушек, ковриков, книг и картин. Все эти мелкие вещицы, в общем-то, привычны и понятны. Но есть одна "штуковина", которая, будто НЛО, заставляет присмотреться и на несколько секунд задуматься. Это куб (хотя на самом деле параллелепипед, но усложнять терминологию не будем) с иллюминатором. Таинственно...
Для чего нужен сей загадочный предмет, наша редакция догадаться не смогла. Но одно скажем точно: он похож на мини стиральную машинку. Если бы в коттедже жил енот-полоскун, то она наверняка облегчила бы ему жизнь: не пришлось бы стирать носки на руках (вернее на лапах).
Но енота нет. В коттедже живёт только мопс, который явно любит фотографироваться и ходить из комнаты в комнату.
Кстати, в объявлении сказано, что комнат в доме пять. Подключены все коммуникации – электричество, газ, отопление, канализация.
Сам коттедж расположен на участке в 13 соток. Стены в нём из газоблоков, подчёркивает продавец.
Также уточняется, что в придачу новому владельцу достанутся баня и "тёплый гараж на две машины".
В районе, где предлагают дом, развита инфраструктура. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины и аптека. Расстояние до Барнаула – 24 километра.
08:38:03 12-05-2023
"В детстве я ездила в лагерь, и там, в туалетах, были точно такие же перегородки".. Ну это явный плюс этого объекта недвижимости)))), беру!!!!
09:11:52 12-05-2023
Это лампа настольная, а не загадочный предмет
09:48:36 12-05-2023
Интересный дизайн, не заезженный.
10:01:31 12-05-2023
И две базы отдыха рядом за забором, красота!
11:12:08 12-05-2023
Кто крайний на купить?
13:44:55 12-05-2023
У меня один вопрос... А где батареи?! О, увидел одну, на втором этаже. Два окна. Крохотная батарея в углу. У меня в сортире больше... Или у хозяев тёплые полы? Если так, вопросов нет. Иначе... если вдруг тёплых полов нет — в доме будет ну, скажем так, прохладно. Нордически.