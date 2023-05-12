Коттедж с загадочным туалетом и неопознанной вещицей предлагают приобрести барнаульцам

12 мая 2023, 06:45, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Двухэтажный коттедж, в интерьере которого сочетаются скандинавский стиль и кантри, продают за 30 млн рублей рядом с Барнаулом, он находится в микрорайоне Светлый в Бобровке. Такое объявление появилось на "Авито".

Дом весьма просторный, его площадь – 266 "жилых квадратов". В нём есть несколько спален, в том числе с мансардой, гостиная и кухня с большим обеденным столом. Снаружи на окнах и крыше висят гирлянды, а на одной из стен внутри коттеджа – огромные стилизованные часы.

























































Фото: "Авито"

Почти весь коттедж обустроен в европейском стиле, с шиком и блеском. Но есть в нём нечто простое и навевающее ностальгию по детским поездкам в пионерские лагеря… Это невысокая перегородка в санузле между унитазом и душем.

"В детстве я ездила в лагерь, и там, в туалетах, были точно такие же перегородки", – вспоминает корреспондент amic.ru.

В доме множество подушек, ковриков, книг и картин. Все эти мелкие вещицы, в общем-то, привычны и понятны. Но есть одна "штуковина", которая, будто НЛО, заставляет присмотреться и на несколько секунд задуматься. Это куб (хотя на самом деле параллелепипед, но усложнять терминологию не будем) с иллюминатором. Таинственно...

Для чего нужен сей загадочный предмет, наша редакция догадаться не смогла. Но одно скажем точно: он похож на мини стиральную машинку. Если бы в коттедже жил енот-полоскун, то она наверняка облегчила бы ему жизнь: не пришлось бы стирать носки на руках (вернее на лапах).

Фото: "Авито"

Но енота нет. В коттедже живёт только мопс, который явно любит фотографироваться и ходить из комнаты в комнату.

Кстати, в объявлении сказано, что комнат в доме пять. Подключены все коммуникации – электричество, газ, отопление, канализация.

Сам коттедж расположен на участке в 13 соток. Стены в нём из газоблоков, подчёркивает продавец.

Также уточняется, что в придачу новому владельцу достанутся баня и "тёплый гараж на две машины".

В районе, где предлагают дом, развита инфраструктура. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины и аптека. Расстояние до Барнаула – 24 километра.