Золотую "двушку" за 10 млн продают в барнаульской новостройке, где была дырявая крыша
Шикарную "двушку" продают в одном из проблемных домов Барнаула
28 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле броскую светлую "двушку", усыпанную золотом, продают за 10 млн рублей. Она находится в 16-этажной новостройке на ул. Малахова, 44, говорится в объявлении на "Авито". И дом этот непростой, а, по словам его жителей, проблемный.
В 2020 году ТСН "На Малахова", объединяющее собственников квартир по этому адресу, обратилось в краевой Арбитражный суд, причём не впервые. А виной тому – серьёзные проблемы с крышей и проблемы с вентиляционными шахтами. В общем, баталии длятся до сих пор.
А квартира в этом доме, на наш взгляд, симпатичная. Она находится на шестом этаже. Её площадь составляет 65 "жилых квадратов".
Санузел раздельный и в нём тоже не обошлось без золота. Висящее там зеркало будто привезли из какого-то дворца, оно грациозно овальное и украшено многочисленными вензелями.
Из мебели в "двушке" имеются несколько винтажных шкафов, кресла, два стола, кровать и кухонный гарнитур.
В интерьере преобладает белый цвет. Светлый в квартире даже ламинат.
И, кстати, имеется несколько балконов. Один из них выходит на парк "Юбилейный".
В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.
08:05:16 28-04-2023
Дорого-богато!
08:23:40 28-04-2023
Покупать ремонт, который развалится, как только там начать жить - то ещё "удовольствие", естественно в жирных кавычках. Умные покупают стены и местоположение. А ремонт - только идиоты!
10:08:34 28-04-2023
Серьмяжная правда (08:23:40 28-04-2023) Покупать ремонт, который развалится, как только там начать ж... Сказал эксперт по ремонту )))живущий при советском ремонте, не обнажай свою глупость, такое не напишет человек сделавший хоть один современный дорогой ремонт.
11:17:20 28-04-2023
Серьмяжная правда (08:23:40 28-04-2023) Покупать ремонт, который развалится, как только там начать ж... А вот здесь сталинка права. Любой ремонт - это субъективное представление о комфорте и эстетике текущего хозяина помещения. Любой другой собственник может иметь абсолютно противоположное мнение о добре и зле) В выборе жилья основное значение имеет локация, инфраструктура, и конструктив здания.
11:51:22 28-04-2023
Гость (11:17:20 28-04-2023) А вот здесь сталинка права. Любой ремонт - это субъективное ... Не кто не будет покупать ремонт который не нравится, но если вкусы совпадают, я предпочту купить квартиру с ремонтом, чем без, мне этот гемор с ремонтом не нужен, и цену ремонту я знаю. Я уже сделала два современных ремонта, а он несёт ересь, ремонт у него развалится как только заедет, и где такие стройматериалы продают, которые разваливаются сразу как заезжает новый собственник))), вроде не дурак, но в этом вопросе явный дилетант.
14:48:38 28-04-2023
Гость (11:51:22 28-04-2023) Не кто не будет покупать ремонт который не нравится, но если... Пожалуйста! Добро пожаловать в любой магазин напольных покрытий. Купите себе ламинель! Проживёт максимум месяц. Это имитация имитации (ламинат — имитация дерева, ламинель — имитация ламината), которая сделана специально для того, чтобы продать квартиру быстрее с видимостью свежего ремонта. Или квартирантам, которые всё равно быстро убьют ЛЮБОЙ ремонт. Чтобы не жалко было.
08:25:12 28-04-2023
Нравится классика и пол светлый красиво.
09:03:50 28-04-2023
Вроде и задрюпинск и царские цыгане все еще среди нас.
09:13:53 28-04-2023
Амик молодцы какие, текстом про крышу и вентиляцию стоимость квартиру снизили на пару млн.ха-ха-ха
10:20:11 28-04-2023
Дорогущими "дизайнесркими" ремонтами всегда прикрывают дефекты и проблемы квартир и домов. Умные никогда на такие приманки не ведутся. И сразу понимают - тут что-то не так и не то!
10:52:16 28-04-2023
Расскажи логику, зачем закрывать дизайнерским ремонтом дефекты квартиры, ты думаешь только дизайнерским можно закрыть, а обычным нет, дизайнерский ремонт не когда не отобьется при продаже, дурачье.
11:26:23 28-04-2023
У нас "дизайнерским" называют самый обычный, аляповатый и абсолютно безвкусный с самыми дешёвыми материалами, которые сыпятся сразу же, как только там начинают жить. Это знают все агенты по недвижимости, но скрывают. Хотя между собой смеются над теми, кто на это ведётся.
12:11:06 28-04-2023
Гость (11:26:23 28-04-2023) У нас "дизайнерским" называют самый обычный, аляповатый и аб... Дизайнерский ремонт делается с дизайнером, цена закладывается в цену ремонта, и не важно аляпый или строгий, это дело вкуса заказчика, обычный ремонт люди разрабатывают сами, вот и все отличие, а о вкусах не спорят. Какие дешёвые материалы отваливаются, это же чушь, там в цене материала совсем другие характеристики, и дешёвый не отвалится, если не нарушил технологию отделочник.
11:32:22 28-04-2023
я дизайнер. я так вижу))))) не ну а что вы хотите. в каждой шарашке учат на "дизайнера"
14:44:24 28-04-2023
А мебель-то какая дешёвая. На кухне уже кромка отвалилась от столешницы и дверца покосилась. Это не классика, это аляповатая безвкусица с ближайшего строительного рынка. Мода на такие интерьеры должна была умереть ещё 20 лет назад, но диву даюсь, что такое строят до сих пор...
21:55:45 30-04-2023
Дизайнерский ремонт. Как будто у меня у самого руки не дойдут сделать в своей квартире ремонт, как мне нравится и удобно.