Шикарную "двушку" продают в одном из проблемных домов Барнаула

28 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

В Барнауле броскую светлую "двушку", усыпанную золотом, продают за 10 млн рублей. Она находится в 16-этажной новостройке на ул. Малахова, 44, говорится в объявлении на "Авито". И дом этот непростой, а, по словам его жителей, проблемный.

В 2020 году ТСН "На Малахова", объединяющее собственников квартир по этому адресу, обратилось в краевой Арбитражный суд, причём не впервые. А виной тому – серьёзные проблемы с крышей и проблемы с вентиляционными шахтами. В общем, баталии длятся до сих пор.





























Фото: "Авито"

А квартира в этом доме, на наш взгляд, симпатичная. Она находится на шестом этаже. Её площадь составляет 65 "жилых квадратов".

Санузел раздельный и в нём тоже не обошлось без золота. Висящее там зеркало будто привезли из какого-то дворца, оно грациозно овальное и украшено многочисленными вензелями.

Из мебели в "двушке" имеются несколько винтажных шкафов, кресла, два стола, кровать и кухонный гарнитур.

В интерьере преобладает белый цвет. Светлый в квартире даже ламинат.

И, кстати, имеется несколько балконов. Один из них выходит на парк "Юбилейный".

В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.