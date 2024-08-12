Протеиновые коктейли могут помочь в борьбе с ОРВИ

Они позволяют восполнить дефицит белка

12 августа 2024, 11:02, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что протеиновые коктейли могут помочь восстановиться после ОРВИ или коронавируса. По её словам, протеин в таком виде очень легко усваивается организмом, поэтому коктейли помогают восполнить дефицит белка.

Эксперт отметила, что потребность в белке может увеличиваться во время болезни, например, при ОРВИ или COVID-19, поскольку антитела — это тоже белок. Чтобы обменные процессы проходили быстрее и не нагружали организм, необходимо потреблять достаточное количество белка.

При этом даже небольшая порция коктейля может помочь в восстановлении, поскольку обычно у нас наблюдается дефицит белка, передает слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".