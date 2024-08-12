Протеиновые коктейли могут помочь в борьбе с ОРВИ
Они позволяют восполнить дефицит белка
12 августа 2024, 11:02, ИА Амител
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что протеиновые коктейли могут помочь восстановиться после ОРВИ или коронавируса. По её словам, протеин в таком виде очень легко усваивается организмом, поэтому коктейли помогают восполнить дефицит белка.
Эксперт отметила, что потребность в белке может увеличиваться во время болезни, например, при ОРВИ или COVID-19, поскольку антитела — это тоже белок. Чтобы обменные процессы проходили быстрее и не нагружали организм, необходимо потреблять достаточное количество белка.
При этом даже небольшая порция коктейля может помочь в восстановлении, поскольку обычно у нас наблюдается дефицит белка, передает слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".
12:07:45 12-08-2024
К чему подобная реклама в чистом виде???
13:13:20 12-08-2024
Гость (12:07:45 12-08-2024) К чему подобная реклама в чистом виде???... К деньгам, ясен перец)
14:23:04 12-08-2024
Все эти ваши протеиновые батончики, коктейли и прочая псевдоспортивная муть придумана нацистами, чтобы кормить "рабочий скот"- угнанных на работы в Германию. Обратите внимение- бодибилдинг расцвёл как раз после ВОВ- заводы есть и технологии, теперь копеечными дрожжевыми протеинами кормят втридорога качков и других не обеменённых интеллектом граждан.