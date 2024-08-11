Врач рассказала о неожиданной пользе огурцов

Они обладают целым набором полезных качеств

11 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Огурцы / Фото: pxhere.com/ru/photo/801105

В беседе с изданием "МедикФорум" врач-терапевт Светлана Никитина рассказала о неожиданных полезных свойствах огурцов.

Врач объяснила, что огурцы помогают не только избавиться от лишних килограммов, но и восполнить интенсивную потерю жидкости в жару. Это связано с тем, что вода составляет 95% их состава. Кроме того, зелёные овощи содержат полезные минералы и положительно влияют на здоровье, уменьшают отёки и снижают повышенное давление.

Ещё одним полезным свойством огурцов является их положительное влияние на пищеварение. Огурцы содержат большое количество клетчатки и воды, поэтому регулярное употребление огурцов может помочь избавиться от запоров.

Неочевидным плюсом огурцов является также их способность устранять неприятный запах изо рта. Специалист посоветовала подержать огурец во рту в течение 30 секунд, чтобы содержащиеся в нём вещества смогли нейтрализовать бактерии, вызывающие неприятный запах.