Протестующие в центре Еревана требуют отставки Пашиняна и бросают бутылки в силовиков

По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр

19 сентября 2023, 23:05, ИА Амител

Кадры из эфира телеканала 24TV

Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По словам свидетелей происходящего в центре армянской столицы, участники акции скандируют: "Никол – предатель!", "Стыдно!" и прочее. По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр. Некоторые призывают взять штурмом здание правительства Армении.

При этом напряжение пока есть лишь на центральных улицах, а в целом в городе довольно спокойно.

Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

Позднее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Баку согласился провести встречу, при этом потребовав, чтобы "незаконные армянские формирования" сдали оружие, а ВС Армении покинули территорию Карабаха.