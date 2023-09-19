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Протестующие в центре Еревана требуют отставки Пашиняна и бросают бутылки в силовиков

По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр

19 сентября 2023, 23:05, ИА Амител

Кадры из эфира телеканала 24TV
Кадры из эфира телеканала 24TV

Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По словам свидетелей происходящего в центре армянской столицы, участники акции скандируют: "Никол – предатель!", "Стыдно!" и прочее. По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр. Некоторые призывают взять штурмом здание правительства Армении.

При этом напряжение пока есть лишь на центральных улицах, а в целом в городе довольно спокойно.

Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

Позднее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Баку согласился провести встречу, при этом потребовав, чтобы "незаконные армянские формирования" сдали оружие, а ВС Армении покинули территорию Карабаха.

Политика митинги Армения

Комментарии 7

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Гость

23:41:24 19-09-2023

Мам своих забот мало ?

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Гость

00:16:38 20-09-2023

Протестующих надо поддержать направив тудасотни тысяч армян из России иначе Пашинян предаст страну и народ сша.-

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Гость

07:13:30 20-09-2023

Гость (00:16:38 20-09-2023) Протестующих надо поддержать направив тудасотни тысяч армян ... И таджиков туда же, в помощь

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Гость

11:55:13 20-09-2023

Гость (07:13:30 20-09-2023) И таджиков туда же, в помощь... И узбеков

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Гость

06:51:18 20-09-2023

Там в точности наоборот призывы идут

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Гость

08:06:30 20-09-2023

Там совсем другие речи звучат

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Гость

10:06:59 20-09-2023

скандируют: "Никол – предатель! --- они его недавно выбрали, поэтому должны кричать "Слава Пашиняну! Сдаться Азербайджану!" А кого азербайджанцы убьют, за Пашиняна и не голосовали. Если попадут в того, кто голосовал, то это нечаянно

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