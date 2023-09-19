Протестующие в центре Еревана требуют отставки Пашиняна и бросают бутылки в силовиков
По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр
19 сентября 2023, 23:05, ИА Амител
Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.
По словам свидетелей происходящего в центре армянской столицы, участники акции скандируют: "Никол – предатель!", "Стыдно!" и прочее. По словам очевидца, недовольство высказывают почти все собравшиеся, а гул от площади слышно за километр. Некоторые призывают взять штурмом здание правительства Армении.
При этом напряжение пока есть лишь на центральных улицах, а в целом в городе довольно спокойно.
Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.
Позднее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Баку согласился провести встречу, при этом потребовав, чтобы "незаконные армянские формирования" сдали оружие, а ВС Армении покинули территорию Карабаха.
23:41:24 19-09-2023
Мам своих забот мало ?
00:16:38 20-09-2023
Протестующих надо поддержать направив тудасотни тысяч армян из России иначе Пашинян предаст страну и народ сша.-
07:13:30 20-09-2023
Гость (00:16:38 20-09-2023) Протестующих надо поддержать направив тудасотни тысяч армян ... И таджиков туда же, в помощь
11:55:13 20-09-2023
Гость (07:13:30 20-09-2023) И таджиков туда же, в помощь... И узбеков
06:51:18 20-09-2023
Там в точности наоборот призывы идут
08:06:30 20-09-2023
Там совсем другие речи звучат
10:06:59 20-09-2023
скандируют: "Никол – предатель! --- они его недавно выбрали, поэтому должны кричать "Слава Пашиняну! Сдаться Азербайджану!" А кого азербайджанцы убьют, за Пашиняна и не голосовали. Если попадут в того, кто голосовал, то это нечаянно