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Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Они вновь собирались у здания парламента из-за закона об иноагентах

10 марта 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Протестующие в центре Тбилиси потребовали отправить в отставку правительство и провести парламентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что митинги в Грузии проходят с 7 марта. Не обходится без столкновений с полицией и применения слезоточивого газа.

Суть закона об иноагентах, против которого протестуют люди, заключается в том, что в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, включая СМИ, финансирование которых более чем на 20% происходит из-за рубежа. Все они получат статус агентов иностранного влияния и будут обязаны пройти обязательную регистрацию. Тех, кто это требование проигнорирует, оштрафуют, и Минюст сможет начать расследование. 

Вечером 9 марта протестующие вновь собрались у здания парламента. Они требовали освобождения задержанных во время акций, а также отмены закона об иностранных агентах.

Комментарии 12

  • О, так закон же уже отозвали. Походу не в законе дело, госпереворот
    10 марта, Гость   Ответить
  • Правильно!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Закон это повод был... всё американцы проплатили
    10 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора.Нафиг, нафиг кричали пьяные пионеры.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Нормальный закон хотели принять. Но ненормальных в Грузии оказалось больше.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Американцы пешки, на самом деле это хитрый план Эритреи.
    10 марта, Гость   Ответить
  • О, так закон же уже отозвали. - там нет механизма отзыва законопроекта. По крайней мере, на этом этапе. Так что его должны рассмотреть во втором чтении и не принять. Только так. А это, как водится, вилами на воде писано.
    10 марта, Гость   Ответить
  • нет механизма отзыва законопроекта --- механизм госпереворота тоже не узаконен, но он есть и работает
    10 марта, Гость   Ответить
  • Как !? Опять?!
    10 марта, Гость   Ответить
  • механизм госпереворота тоже не узаконен - а это здесь причем? Внесли закон, против которого сразу были протесты - снизу доверху. Сделали так, что его теперь не отозвать. На этом фоне неудивительно, что такая правящая партия никому не нужна. Грузия стремится в Евросоюз, а с этим законом их туда на пушечный выстрел не подпустят.
    10 марта, Гость   Ответить
  • За Родину!За Джугашвили!
    11 марта, Гость   Ответить
  • Шо? Опять?!!
    11 марта, Гость   Ответить
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