Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Они вновь собирались у здания парламента из-за закона об иноагентах

10 марта 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Протестующие в центре Тбилиси потребовали отправить в отставку правительство и провести парламентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что митинги в Грузии проходят с 7 марта. Не обходится без столкновений с полицией и применения слезоточивого газа.



Суть закона об иноагентах, против которого протестуют люди, заключается в том, что в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, включая СМИ, финансирование которых более чем на 20% происходит из-за рубежа. Все они получат статус агентов иностранного влияния и будут обязаны пройти обязательную регистрацию. Тех, кто это требование проигнорирует, оштрафуют, и Минюст сможет начать расследование.

Вечером 9 марта протестующие вновь собрались у здания парламента. Они требовали освобождения задержанных во время акций, а также отмены закона об иностранных агентах.