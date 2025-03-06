Против российского актера завели уголовное дело об уклонении от службы
Глебу Калюжному может грозить до двух лет лишения свободы
06 марта 2025, 10:00, ИА Амител
В отношении российского актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
"В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России", – передает агентство.
По данной статье – "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" – актеру может грозить до двух лет лишения свободы.
Примечательно, что в 2023 году на экраны вышло продолжение фильма, с которого началась карьера Калюжного, – "14+: Продолжение". В картине его герой как раз сталкивается с повесткой и вопросом службы в армии.
Глеб Калюжный успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них: "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3", "Трудные подростки", "Красный шелк" и другие. Также он выпустил несколько музыкальных альбомов.
10:07:11 06-03-2025
Это либо жадность, либо глупость.
10:10:07 06-03-2025
Гость (10:07:11 06-03-2025) Это либо жадность, либо глупость.... С чьей стороны?
10:33:03 06-03-2025
Кхм... (10:10:07 06-03-2025) С чьей стороны?... С его конечно, с его финансами и знакомствами такие вопросы за вечер решаются. Мог бы даже звание какое-нибудь получить
10:15:16 06-03-2025
до двух лет лишения свободы --- ну немного, а если условно, то даже будет дальше сниаться. В битве титанов здоровей ребята снимаются
10:19:04 06-03-2025
А спортсмены ЦСКА и СКА служить не должны?
10:26:58 06-03-2025
Гость (10:19:04 06-03-2025) А спортсмены ЦСКА и СКА служить не должны?... Шойгу не служил, и что?
10:46:19 06-03-2025
Гость (10:26:58 06-03-2025) Шойгу не служил, и что?... После "не служил" надо добавлять "срочную". 90 % офицеров, которые воюют, срочную не служили, они сразу поступали в военные училища. Писать "не служил" это передергивать для лохов, которые не отличают службу от срочной службы
11:22:27 06-03-2025
Гость (10:46:19 06-03-2025) После "не служил" надо добавлять "срочную". 90 % офицеров, к... Не надо путать: служить срочную службу и отбывать на службе после окончания учебы.
11:41:51 06-03-2025
Гость (11:22:27 06-03-2025) Не надо путать: служить срочную службу и отбывать на службе ... отбывать на службе после окончания учебы --- это офицеры после военных училищь сейчас на сво не служат, а отбывают службу? Че за хрень
13:22:30 06-03-2025
Гость (11:41:51 06-03-2025) отбывать на службе после окончания учебы --- это офицеры пос... Солдат-срочник служит, а новоявленный офицер руками водит.
13:52:26 06-03-2025
Гость (13:22:30 06-03-2025) Солдат-срочник служит, а новоявленный офицер руками водит.... Оба служат. Более того солдат срочник сейчас не воюет, а офицер воюет, поэтому большой вопрос, кто реально служит
10:47:37 06-03-2025
Гость (10:26:58 06-03-2025) Шойгу не служил, и что?... И всё... Потому и гладиолус
11:05:23 06-03-2025
если пришла повестка, то бегать не нужно - иди служи.
а вообще надо по всяким витам, фитам и прочим рельефам пройтись.
не понимаю, если ты не школьник или студент, то у кого сил и времени в достатке, чтобы спозаранку, после работы или вообще средь бела дня железки за деньги тягать.
вот там бы пройтись.
штангу жмешь, сильно здоровый значит, вот держи тебе, распишись в получении )))
12:38:31 06-03-2025
Гость (11:05:23 06-03-2025) если пришла повестка, то бегать не нужно - иди служи.а в... Тайный агент ТЦК?
13:58:05 06-03-2025
Гость (11:05:23 06-03-2025) если пришла повестка, то бегать не нужно - иди служи.а в... Всё таки хорошо что вас таких немного "одарённых" в популяции.
11:18:47 07-03-2025
Гость (11:05:23 06-03-2025) если пришла повестка, то бегать не нужно - иди служи.а в... ты, судя по всему, отмазанный или служивший в 80-х, пивосос диванный? чем тебе люди, заботящиеся о своем здоровье и внешности, не угодили? или кровь из глаз, когда в зеркало смотришь, пролактиновый вы наш
13:59:10 06-03-2025
Сейчас когда из военкоматов звонят, все думают, что это мошенники и не берут трубку
21:37:18 06-03-2025
Гость (13:59:10 06-03-2025) Сейчас когда из военкоматов звонят, все думают, что это моше... Так это одно и то же