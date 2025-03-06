Против российского актера завели уголовное дело об уклонении от службы

Глебу Калюжному может грозить до двух лет лишения свободы

06 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Глеб Калюжный / Фото: кадр из фильма "14+: Продолжение"

В отношении российского актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России", – передает агентство.

По данной статье – "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" – актеру может грозить до двух лет лишения свободы.

Примечательно, что в 2023 году на экраны вышло продолжение фильма, с которого началась карьера Калюжного, – "14+: Продолжение". В картине его герой как раз сталкивается с повесткой и вопросом службы в армии.

Глеб Калюжный успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них: "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3", "Трудные подростки", "Красный шелк" и другие. Также он выпустил несколько музыкальных альбомов.