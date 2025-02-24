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В России призвали сделать срочную службу двухгодичной

Военный эксперт назвал нынешнюю военную служба бутафорией

24 февраля 2025, 19:17, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России необходимо увеличить срок срочной военной службы как минимум до двух лет, заявил NEWS.ru полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что за один год солдат не успевает пройти полноценную подготовку и овладеть необходимыми боевыми навыками.

"Я успокоюсь только тогда, когда мы заменим вот эту бутафорию военной службы на 12 месяцев хотя бы на два года, чтобы наши командиры не жаловались. Это никуда не годится. Хлопчик прибежал в армию на 12 месяцев, из них четыре месяца он провел в учебке, а потом "иди гуляй, Вася", – сказал полковник в отставке.

Баранец убежден, что службу необходимо сделать двухгодичной, чтобы "выпустить в резерв достаточно подготовленного воина".

Напомним, 17 декабря 2022 года в СМИ появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил журналистам телекомпании "Вечерний Дмитров" о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что увеличение сроков срочной службы в армии не планируется.

Россия Армия инициативы

Комментарии 33

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Гость

19:24:47 24-02-2025

Почитал биографию этого переобутого полковника-журналиста.
Какое право он имеет такое предлагать?

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Гость

19:42:24 24-02-2025

Баранец прав. 2 года нормально. А так действительно игра какая-то

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Гость

10:13:22 25-02-2025

Гость (19:42:24 24-02-2025) Баранец прав. 2 года нормально. А так действительно игра как... Вот-вот, набрать срочников, отвезти их подальше от родных мест… По моему мнению, военные должны служить преимущественно в родных регионах. Если бы в Курской области на границе находились солдаты, набранные на Курщине, да ещё контрактники, разве такой был бы результат, как сейчас? Во-первых, у них была бы другая мотивация, ведь прямо за спиной в сёлах и городках родня. Во-вторых, они прекрасно знают местную топографию, с детства . Знают, где можно проехать, где спрятаться, где обойти препятствие, их действия в разы были бы эффективнее.

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Алекс

20:17:15 24-02-2025

а я успокоюсь когда всех золотых деток мажориков и деток депутатов начнут в армию забирать на 2 года.
а то они по пьяне гоняют на своих машинках, людей сшибают как кегли, а потом их богатенькие родители отмазывают.

В редких случаях пихают в лицо жалкую подачку в размере Н рублей, дабы заявление забрали, а то золотой дитячке будет плохо в колонии без машинки и папиных денюжек кушая гадости вместо шикарной пирушки

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Гость

09:30:49 25-02-2025

Алекс (20:17:15 24-02-2025) а я успокоюсь когда всех золотых деток мажориков и деток деп... Не волнуйся! Если их отправят в армию, то будут и там проводить время в тепличных условиях, родители смогут позаботиться. Поэтому все призывы отправлять мажоров глупость. Сын Пескова был на СВО в "Вагнере". И что? О его безопасности беспокоился лично Пригожин.

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Гость

20:56:04 24-02-2025

ЗП минимум тысяч 200 в месяц, тогда можно подумать

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Гость

21:11:34 24-02-2025

Да и два года не о чём. Особенно если всё это время учат платц подметать и кровать по нитке заправлять . То ли дело раньше 25 лет было, тут уж действительно можно проникнуться. Думаю стоит рассмотреть возврат к такой модели.
А то нам всё какой-то профессиональной , контрактной армией голову морочили последние 20 лет

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Гость

21:22:48 24-02-2025

Гость (21:11:34 24-02-2025) Да и два года не о чём. Особенно если всё это время учат пла... Для таких как вы, что год, что два, что двадцать пять лет... Все равно, только на сено-солома реагировать будете.

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Гость

22:50:39 24-02-2025

Гость (21:22:48 24-02-2025) Для таких как вы, что год, что два, что двадцать пять лет...... Что, минусаторы, до сих пор лево с право путаете и сено от соломы не отличаете? Ну тогда вам рыба - колбаса может помочь. Бггг

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Гость

23:16:40 24-02-2025

Гость (21:11:34 24-02-2025) Да и два года не о чём. Особенно если всё это время учат пла... И начинать надо с нынешних военных. 25 лет выслуги в реальных войсках, а не 5 лет в военном училище и 15 лет в комендатуре. Тогда и полковники будут соответствовать своему статусу. А не как сейчас - круглые животы литров по 10 и лица как после бани, хоть ложкой жир снимай. В большой стране армия должна быть слаженной, укомплектованной. Не должно быть генералов-миллиардеров - это же абсурд. Сборы должны быть реальными, а не для галочки.

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Гость

21:40:15 24-02-2025

25! Чего мелочиться-то!

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Александр

21:41:27 24-02-2025

Армия должна быть армией!!! А не бутафорией в 1 год-то!!! Верните срок службы в два года немедленно!!!

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Гость

22:28:11 24-02-2025

Александр (21:41:27 24-02-2025) Армия должна быть армией!!! А не бутафорией в 1 год-то!!! Ве... Армия должна быть профессиональной армией, а не бутафорией. Только контрактники, никаких срочников. Давние афганские события показали, что армия срочников неэффективна, недавние курские доказали бессмысленность срочной службы. Сделать контрактную армию в 3 млн человек минимум с серьёзной физической и боевой подготовкой. Мир давно изменился, должна меняться армия. Сравните футбол профессионалов и дворовую команду: кто победит? Зачем делать ставку на дворовую команду, не понимаю!

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Гость

12:51:47 06-03-2025

Гость (22:28:11 24-02-2025) Армия должна быть профессиональной армией, а не бутафорией. ... Сравните футбол профессионалов и дворовую команду: кто победит? --- Ну если за профессионалов взять сборную России по футболу, то тут я бы поставил на дворовую команду)

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Гость

07:59:14 25-02-2025

Александр (21:41:27 24-02-2025) Армия должна быть армией!!! А не бутафорией в 1 год-то!!! Ве... Да и за год можно всему научить, если учить конечно, а не в десятки нарядов ходить, да кантики делать и кровати по нитке ровнять.

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Гость

21:44:25 24-02-2025

И вообще, где был этот отставной полкан, когда вводили год службы? Почему ранее не озвучивал свое мнение?

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Гость

23:17:46 24-02-2025

Гость (21:44:25 24-02-2025) И вообще, где был этот отставной полкан, когда вводили год с... В засаде сидел. Ждал своего выхода.

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Гость

21:48:30 24-02-2025

Служил два года. За это время парень отвыкает от дома, превращается в мужика, становится солдатом. Год это даже не полуфабрикат.

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Гость

22:58:20 24-02-2025

Гость (21:48:30 24-02-2025) Служил два года. За это время парень отвыкает от дома, превр... У соседей сын служил два года, 1987гр. До службы мечтал об армии. Увезли на Дальний Восток. Другой климат, начались всякие чирии, 3 месяца в госпитале. Обучение в танкистской части, затем до конца службы … солдаты работали на местном танковом заводе рабочими. Юношеские мечты развеялись, связывать жизнь с армией расхотел навсегда. Не похоже, что с тех пор произошли кардинальные изменения в организации срочной службы.

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Гость

04:50:18 25-02-2025

Гость (22:58:20 24-02-2025) У соседей сын служил два года, 1987гр. До службы мечтал об ... Точно подметили! За два года охотку служить в армии, быть военным, побегать и пострелять у молодого человека отбивают напрочь

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Sic semper tyrannis

08:50:16 25-02-2025

Гость (04:50:18 25-02-2025) Точно подметили! За два года охотку служить в армии, быть во...
И слава богу. Может не настолько плоха инициатива? Молодые люди посмотрят внутренний уклад, познаю вкус дедовщины... 😁

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Гость

00:08:28 25-02-2025

Гость (21:48:30 24-02-2025) Служил два года. За это время парень отвыкает от дома, превр... Отвыкает от дома, привыкает, что не надо беспокоиться о жилье, питании, одежде. Потом возвращается такой весь мужик, создавать семью, детей не хочет, это же забота о доме, а он от него отвык.

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....

22:03:43 24-02-2025

Служил я два года. Если выкинуть то что не имеет отношения к обучению и несению военной службы - то наберется месяцев 8......Два года делать там нечего.

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Гость

00:04:50 25-02-2025

Что за год , что за два . Стрелять научат, а попадать, нет.

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Гость

01:38:10 25-02-2025

Шьют да порют "реформаторы": не сами ли сократили срочную службу до года в пику "дубоголовым коммунякам", ан, почуяв, что опростоволосились, с апломбом "первооткрывателей" заверещали про необходимость "полноценной подготовки"!?

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Гость

07:27:03 25-02-2025

Можно и за полгода научить.Если учить. Только контрактная служба.

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Гость

08:27:25 25-02-2025

Вначале мажут деток мажорпиков от службы, а потом ноют, что они как слюнтяи корзиночки из под юбки вылазить не хотят, да и не могут. Насмотрелись уже на корзинок, что с предками живут и даже жён к ним волокут.

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Гость

09:03:50 25-02-2025

Сперва из баранцов нужно сделать офицеров, а потом уже увеличивать или не увеличивать срок службы солдата. Или заключать контракт по истечении срока срочной службы.

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Гость

09:23:52 25-02-2025

Ну да, а еще эти два года не идут в пенсионный стаж! Т.е государство и так отбирает 22% с зарплаты, так и еще два года жизни ...

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Гость

09:25:30 25-02-2025

Все эти инициативы "служить 2года", "срочная до 30 лет" - удар по демографии страны. В военном смысле пользы не будет, а рождаемость понизится, что невосполнимо.

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Гость

11:33:43 25-02-2025

Чему могут научить в армии, если на СВО всем миром собираем? Родители, у которых отслужили не дадут соврать, бесконечные посылки с едой, бельем, лекарствами...

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Гость

12:30:51 25-02-2025

Обучение в танкистской части, ? .. В начале 80 х служил на Флоте . Служба на Тихом океане 3 года.Золотое время , дальние походы по пол года , посмотрели пол Мира и отпуск на родину на 10 суток , есть , что вспомнить . А в танкистских войсках везет служить не всем это да.

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Гость

15:23:21 25-02-2025

Гость (12:30:51 25-02-2025) Обучение в танкистской части, ? .. В начале 80 х служил на ... Есть родственник, служил на Черноморском флоте в конце 60х. Ходил в кругосветку. Для паренька из маленького города это была фантастика! Во время праздничных застолий до сих пор вспоминает службу, всякие забавные случаи. Только его служба и ваша проходили в СССР в мирное время.

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