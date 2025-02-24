В России призвали сделать срочную службу двухгодичной

Военный эксперт назвал нынешнюю военную служба бутафорией

24 февраля 2025, 19:17, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России необходимо увеличить срок срочной военной службы как минимум до двух лет, заявил NEWS.ru полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что за один год солдат не успевает пройти полноценную подготовку и овладеть необходимыми боевыми навыками.

"Я успокоюсь только тогда, когда мы заменим вот эту бутафорию военной службы на 12 месяцев хотя бы на два года, чтобы наши командиры не жаловались. Это никуда не годится. Хлопчик прибежал в армию на 12 месяцев, из них четыре месяца он провел в учебке, а потом "иди гуляй, Вася", – сказал полковник в отставке.

Баранец убежден, что службу необходимо сделать двухгодичной, чтобы "выпустить в резерв достаточно подготовленного воина".

Напомним, 17 декабря 2022 года в СМИ появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил журналистам телекомпании "Вечерний Дмитров" о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что увеличение сроков срочной службы в армии не планируется.